Denver Nagetsi ostali bez sedmorice najboljih igrača i sada je trener Adelman u problemima pred meč sa Filadlefijom.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver ima strašne probleme sa povredama tokom prethodnih nekoliko nedelja, ali sada je ituacija stvarno izmakla kontroli! Trener Dejvid Adelman praktično nema koga da pošalje na teren protiv Filadelfije, jer je povrijeđeno čak sedam najbitnijih igrača koje ima u timu. Zvuči potpuno nevjerovatno, ali je istinito.

Na početku sezone predviđeno je da startnu petorku Nagetsa čine Džamal Marej, Kameron Džonson, Kristijan Braun, Aron Gordon i Nikola Jokić, a sva petorica su prijavljeni kao povređeni za meč protiv Filadelfije. Pored njih, odsutni su još i rezervni plejmejker Tim Hardavej Džunior i rezervni centar Jonas Valančijunas, igrači koji bi trebalo da budu među najvažnijima na klupi za rezerve.

All OUT tonight for Nuggets vs Sixers:



Aaron Gordon (hamstring)

Christian Braun (ankle)

Tim Hardaway Jr (illness)

Jamal Murray (ankle)

Cam Johnson (knee)

Nikola Jokić (knee)

Jonas Valančiūnas (calf) — Katy Winge (@katywinge)January 5, 2026

Nikola Jokić i Kameron Džonson imaju probleme sa koljenom, Džamal Marej i Kristijan Braun imaju problem sa skočnim zglobom, Aron Gordon propušta utakmicu zbog tetive, tim Hardavej Džunior je bolestan, a Jonasa Valančijunasa list sprječava da igra za Denver Nagetse.

Meč Filadelfije i Denvera igra se u noći između ponedeljka i utorka, od 02:30 po srpskom vremenu. Biće to vjerovatno najteži meč u trenerskoj karijeri Dejvida Adelmana, koji će moći da računa samo na momke sa kraja klupe. Možda je sada vrijeme da zablistaju, nakon što ih je otvoreno kritikovao... U ovakvim okolnostima očekuje se da veliku minutažu dobiju igrači poput Džejlena Piketa, Brusa Brauna, Pejtona Votsona, Darona Holmsa, Zika Nađija i drugih.