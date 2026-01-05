logo
Laura Gnjatović na večeri kod Trampa: Hrvatica od dva metra zaludela svijet ekskluzivnim slikama (Foto)

Autor Dragana Tomašević
0

Ljepotica koja je zauzela treće mjesto na izboru za Mis Univerzum, takmičenju koje su pratile brojne kontroverze, objavila slike s Floride

Laura Gnjatović na večeri kod Trampa: Hrvatica od dva metra zaludela svijet ekskluzivnim slikama (Foto) Izvor: Ig/lauragnjatovic

Prelijepa Laura Gnjatović oglasila se na društvenim mrežama i otkrila da se nalazi na Floridi. Ona je na čuvenom imanju Mar-a-Lago, koje je u vlasništvu američkog predsjednika Donalda Trampa, te je pokazala kako uživa na večeri.

Na slikama Laura pozira u elegantnoj, maslinastozelenoj satenskoj haljini otvorenih leđa i sa dubokim prorezom, ponosno ističući svoju figuru.

Aktuelna misica Hrvatske podelila je detalje večere, uključujući dezert sa Trampovim prezimenom. Manekenka je kratko napisala:

- Večera u sjajnom okruženju i uglednom društvu!

Pogledajte slike:

Pogledajte i ove slike zgodne Laure:

Laura Gnjatović

