Ljepotica koja je zauzela treće mjesto na izboru za Mis Univerzum, takmičenju koje su pratile brojne kontroverze, objavila slike s Floride
Prelijepa Laura Gnjatović oglasila se na društvenim mrežama i otkrila da se nalazi na Floridi. Ona je na čuvenom imanju Mar-a-Lago, koje je u vlasništvu američkog predsjednika Donalda Trampa, te je pokazala kako uživa na večeri.
Na slikama Laura pozira u elegantnoj, maslinastozelenoj satenskoj haljini otvorenih leđa i sa dubokim prorezom, ponosno ističući svoju figuru.
Aktuelna misica Hrvatske podelila je detalje večere, uključujući dezert sa Trampovim prezimenom. Manekenka je kratko napisala:
- Večera u sjajnom okruženju i uglednom društvu!
Pogledajte slike:
Laura Gnjatović na večeri kod Trampa: Hrvatica od dva metra zaludela svijet ekskluzivnim slikama (Foto)
Pogledajte i ove slike zgodne Laure:
Laura Gnjatović na večeri kod Trampa: Hrvatica od dva metra zaludela svijet ekskluzivnim slikama (Foto)