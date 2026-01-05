Iz Ministarstva saobraćaja ističu da država izdvaja značajna finansijska sredstva za funkcionisanje i unapređenje željezničkog saobraćaja i s punim pravom očekuje da se svi učesnici u lancu odgovornosti ponašaju profesionalno, odgovorno i u skladu sa važećim propisima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministarstvo saobraćaja zatražilo je hitno izjašnjenje svih odgovornih povodom incidenta u kojem je vagon ostao u Podgorici i poručilo da su propusti prema putnicima nedopustivi i da predstavljaju ozbiljno narušavanje povjerenja građana u željeznički sistem.

Podsjetimo, ranije danas Željeznički prevoz Crne Gore reagovao je povodom informacije objavljene u medijima da je dio putnika koji su putovali iz Bara do Bijelog Polja ostao u Podgorici. Iz te kompanije su kazali da je došlo do propusta jednog izvršioca koji je odmah udaljen sa posla. Takođe, uputili su izvinjenje putnicima, te kazali da mogu zatražiti povraćaj novca za kupljene vozne karte.

“Željeznički prevoz Crne Gore je u svim svojim zahtjevima imao podršku nadležnog resora i Vlade Crne Gore, te se od tog društva očekuje isti nivo odgovornosti u izvršavanju sopstvenih obaveza.

Kao znak odgovornosti prema putnicima koji su pretrpjeli štetu, Ministarstvo će predložiti ŽPCG da im se obezbijede besplatne godišnje karte za željeznički prevoz”, zaključili su u saopštenju.