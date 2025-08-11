Kako je saopšteno iz Vlade, danas je bez održavanje sjednice usvojena Informaciju o traženju međunarodne pomoći za gašenje šumskih požara iz vazduha u Crnoj Gori.

Izvor: MONDO

Vlada Crne Gore saglasna je da Ministarstvo unutrašnjih poslova traži međunarodnu pomoć za gašenje šumskih požara iz vazduha u Crnoj Gori preko NATO-a (Evroatlantskog centra za koordinaciju odgovora na katastrofe), Mehanizma Unije za civilnu zaštitu i na osnovu bilateralnih sporazuma.

Kako je saopšteno iz Vlade, danas je bez održavanje sjednice usvojena Informaciju o traženju međunarodne pomoći za gašenje šumskih požara iz vazduha u Crnoj Gori.

"Tokom posljednjih dana, Crna Gora se suočava sa intenzivnim šumskim i vegetacijskim požarima na više lokacija širom države. Prema procjeni Ministarstva unutrašnjih poslova, Direktorata za zaštitu i spašavanje, trenutni raspoloživi resursi (kopneni i vazdušni) nijesu dovoljni za efikasno suzbijanje požara, posebno u teško pristupačnim područjima i u uslovima visokih temperatura, jakog vjetra i suše. Trenutno su aktivni požari u opštinama Podgorica, Budva, Bar, Nikšić, Šavnik i Bijelo Polje. U gašenju su angažovane sve raspoložive jedinice Službe zaštite i spašavanja, Direktorata za zaštitu i spašavanje, Vojske Crne Gore, kao i dobrovoljna vatrogasna društva", piše u informaciji MUP-a o traženju međunarodne pomoći za gašenje šumskih požara iz vazduha.

Dodaje se da vazdušni kapaciteti Crne Gore (avioni i helikopteri) rade punim kapacitetom, ali da zbog obima požara i ograničenih tehničkih mogućnosti ne mogu odgovoriti na sve potrebe.

"Prognoza Hidrometeorološkog zavoda ukazuje na nastavak nepovoljnih vremenskih uslova u narednim danima. Crna Gora je članica NATO-a od 2017. godine, a Direktorat za zaštitu i spašavanje je nacionalna kontakt tačka za NATO Euroatlantski koordinacioni centar za odgovor na katastrofe (EADRCC), Mehanizam Unije za civilnu zaštitu i bilateralnu saradnju. U skladu sa nacionalnim procedurama i međunarodnim obavezama, Crna Gora može zatražiti pomoć kroz navedene mehanizme kada domaći kapaciteti nijesu dovoljni za odgovor na vanredne situacije. Predlaže se da Vlada Crne Gore odobri aktiviranje NATO mehanizma za civilnu zaštitu (EADRCC), Mehanizma Unije za civilnu zaštitu i bilateralnu saradnju radi slanja zvaničnih zahtjeva za međunarodnu pomoć u gašenju požara", piše u informaciji.