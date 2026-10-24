Knežević je mislio na usvajanje izmjena zakona o sportu i spomen-obilježjima, kao i na odluke Vlade koje se odnose na preimenovanje bazena u Kotoru i postavljanje spomen-ploče u Morinju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević ocijenio je, gostujući na TV Prva, da predstavlja nacionalnu sramotu to što je Crna Gora ispunila dva zahtjeva Hrvatske, prenosi Portal Analitika.

Knežević je mislio na usvajanje izmjena zakona o sportu i spomen-obilježjima, kao i na odluke Vlade koje se odnose na preimenovanje bazena u Kotoru i postavljanje spomen-ploče u Morinju.

„To je nacionalna sramota. Nema objašnjenja – ni Brisel, ni bilo šta. Brisel ne uslovljava rješavanje bilateralnih pitanja sa Hrvatskom kada je u pitanju ulazak u Evropsku uniju. To smo čuli i od Marte Kos i od Marjana Šareca“, kazao je on.

Govoreći o kontaktima sa predstavnicima parlamentarne većine, Knežević je naveo da je u komunikaciji sa Andrijom Mandićem, dok se sa Vladimirom Jokovićem čuje povremeno.

„Moj odnos s većinom je jasan, mi smo ih napustili zbog srpskog jezika, simbola, dešavanja u Botunu… Ne kajem se što sam izašao iz većine. Hvala Bogu što nijesmo dio ove izdajničke Vlade“, poručio je Knežević.

Istakao je i da bi njegova stranka napustila većinu čak i da je ostala njen dio, ukoliko bi došlo do usvajanja pomenutih akata.