Ona je anonimnu prijavu ocijenila kao „jeftinu podmetačinu“, tvrdeći da je riječ o pokušaju političke konkurencije da našteti Kneževiću i DNP-u zbog njihovog, kako je navela, sve većeg rejtinga.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević dostaviće Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) dokumentaciju o svojim kreditnim zaduženjima, nakon što je ta institucija pokrenula provjeru anonimne prijave koja se odnosi na finansiranje kupovine njegovog stana, saopštila je portparolka DNP-a Jovana Todorović.

Reagujući na pisanje „Vijesti“ da ASK provjerava porijeklo 140.000 eura kojima je Knežević kupio stan, uključujući i 25.000 eura za koje je naveo da ih je pozajmio od kuma, Todorović je poručila da će lider DNP-a dostaviti svu dokumentaciju koju Agencija bude tražila.

Ona je anonimnu prijavu ocijenila kao „jeftinu podmetačinu“, tvrdeći da je riječ o pokušaju političke konkurencije da našteti Kneževiću i DNP-u zbog njihovog, kako je navela, sve većeg rejtinga.

„Anonimna prijava podnesena ASK-u protiv predsjednika DNP-a Milana Kneževića najbolji je dokaz da nezaustavljivi rast naše partije i popularnost našeg lidera i te kako smetaju političkoj konkurenciji. Od laži poslanika PES-a Darka Dragovića da je Knežević dobio stan na poklon od nekog kriminalca, pa do laži Željka Ivanovića da mu je novac za kupovinu obezbijedio Davor Macura, nedavno uhapšeni direktor Alta banke, stiglo se do toga da se provjerava lična pozajmica koja je prijavljena u imovinskom kartonu“, navela je Todorović u reagovanju.

Iz DNP-a su istakli da je Knežević, kako tvrde, jedan od rijetkih lidera parlamentarnih stranaka i visokih državnih funkcionera koji je od stupanja na javnu funkciju davao saglasnost za uvid u sve svoje novčane transakcije.

Poručili su da će i u ovom slučaju dostaviti traženu dokumentaciju kako bi potkrijepili navode o načinu finansiranja kupovine stana.

„Tako da će i u ovom slučaju jeftine podmetačine dostaviti svu neophodnu dokumentaciju koju je od njega zatražio ASK“, zaključuje se u reagovanju.