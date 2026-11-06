Od Agencije se traži i da utvrdi koliki je bio njegov lični finansijski doprinos kupovini, s obzirom na to da je vlasnik polovine stana, te da uporedi prijavljene prihode, ušteđevinu i imovinu sa izjavama koje je davao u javnosti.

Izvor: Promo/ASK

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) provjerava anonimnu prijavu kojom se traži ispitivanje porijekla novca kojim je lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević kupio stan vrijedan 140.000 eura, uključujući i 25.000 eura za koje je naveo da ih je pozajmio od kuma.

Iz ASK-a su „Vijestima“ potvrdili da su prijavu primili i da je u toku provjera njene sadržine, nakon koje će odlučiti da li postoje uslovi za pokretanje postupka.

„Agencija za sprečavanje korupcije potvrđuje da je nedavno primila predmetnu prijavu. U toku je administrativna provjera njene sadržine. Ukoliko se na osnovu izvršenih provjera utvrdi da su ispunjeni zakonski uslovi, Agencija će pokrenuti odgovarajući postupak, u skladu sa zakonom i u okviru svojih nadležnosti“, saopštili su iz ASK-a.

Anonimna prijava dostavljena je tokom prethodnog vikenda na više adresa, uključujući Agenciju i redakciju „Vijesti“. Njome se zahtijeva detaljna provjera kupovine stana površine 135 kvadratnih metara, u kojem Knežević, prema navodima podnosioca, posjeduje polovinu vlasništva.

U prijavi se ukazuje na ranije javne izjave lidera DNP-a da je kupovinu finansirao kombinacijom bankarskog kredita od 25.000 eura, isto toliko novca pozajmljenog od kuma i 80.000 eura dobijenih prodajom porodičnog stana njegove majke.

Podnosilac prijave navodi da je ukupna vrijednost nekretnine iznosila 140.000 eura, dok zbir pomenutih izvora finansiranja iznosi 130.000 eura. Zbog toga se od ASK-a traži da utvrdi na koji način je obezbijeđena razlika, kao i da izvrši uvid u kupoprodajni ugovor, dokumentaciju o kreditu i ugovor o prodaji porodičnog stana.

Poseban akcenat stavljen je na pozajmicu od 25.000 eura, odnosno na provjeru da li je ona dokumentovana, kako je novac predat ili uplaćen i da li je zaduženje prijavljeno u Kneževićevim imovinskim kartonima.

Od Agencije se traži i da utvrdi koliki je bio njegov lični finansijski doprinos kupovini, s obzirom na to da je vlasnik polovine stana, te da uporedi prijavljene prihode, ušteđevinu i imovinu sa izjavama koje je davao u javnosti.

Uz prijavu je, prema navodima iz njenog sadržaja, dostavljen i snimak sa Kneževićevog Instagram profila na kojem govori o načinu finansiranja kupovine.

Prema podacima sa sajta ASK-a, Knežević je stan prijavio vanrednim izvještajem o imovini i prihodima u junu 2022. godine. U dokumentaciji je navedeno da je stekao polovinu vlasništva nad nekretninom od 135 kvadratnih metara, kao i da ima kreditno zaduženje od 25.000 eura, sa rokom otplate od tri i po godine i mjesečnom ratom od 661 euro.

Iste podatke prijavljivao je do marta ove godine, kada je iz imovinskog izvještaja izbrisao kredit, nakon što ga je otplatio.

Pitanje finansiranja kupovine stana otvoreno je i tokom skupštinske rasprave prošlog četvrtka, kada je poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Darko Dragović optužio Kneževića da nije istinito predstavio porijeklo novca kojim je kupio nekretninu.

Dragović je naveo da je stan plaćen 140.000 eura, odnosno oko 1.000 eura po kvadratnom metru, dovodeći u pitanje ranije iznesene informacije o načinu finansiranja kupovine.

Ukazao je i na to da na nekretnini, kako je tvrdio, nije bila upisana hipoteka, pa je zatražio objašnjenje na osnovu kojih sredstava je transakcija realizovana.

Tokom rasprave otvorio je i pitanje prodavca stana, tvrdeći da je riječ o sinu Gugija Savića, kojeg je Knežević nakon kupovine predložio za člana odbora direktora jedne crnogorske kompanije. Dragović je zatražio pojašnjenje okolnosti pod kojima je nekretnina prodata po cijeni koju je ocijenio povoljnom.

Lider DNP-a odbacio je optužbe, negirajući da mu je bilo ko poklonio stan ili da je kupovina bila povezana sa kriminalnim strukturama.

Knežević je tada objasnio da su on i njegova majka prodali porodični stan na Bulevaru Oktobarske revolucije za nešto više od 80.000 eura, da je u Zapad banci podigao kredit od 25.000 eura, dok je preostalih 25.000 eura pozajmio od kuma.

Takođe je naveo da je stan koji je kupio bio u lošem stanju i da se nalazi u zgradi starijoj od tri decenije, čime je obrazložio ugovorenu cijenu.

Skupštinska polemika potom je prerasla u međusobne optužbe, nakon što je Knežević prozvao Dragovića zbog navodnih veza sa pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa.

Dragović je odbacio te tvrdnje, negirajući da je zastupao ili branio bilo koga iz porodice Vukotić, koju je Knežević pomenuo tokom rasprave. Obojica su nakon razmijenjenih optužbi najavila pokretanje sudskih postupaka.