Glavna gradska arhitektica Jelena Lazić nije dala saglasnost na idejno rješenje privremenog objekta kompanije „Imperiall Carević“, dok je plažni bar već postavljen na kupalištu.

Izvor: OPŠTINA BUDVA

Glavna gradska arhitektica Opštine Budva Jelena Lazić ponovo je odbila zahtjev kompanije „Imperiall Carević“ za izdavanje saglasnosti na idejno rješenje privremenog objekta – plažnog šanka sa ugostiteljskom terasom na hotelskom kupalištu na Slovenskoj plaži, prenosi portal Vijesti.

Kako navodi portal Vijesti, novo rješenje kojim je odbijen zahtjev kompanije, u vlasništvu Lazara Carevića, mlađeg sina nekadašnjeg predsjednika Opštine Budva Marka Bata Carevića, potpisano je 10. jula.

Vijesti prenose da je Lazić zahtjev prvi put odbila početkom maja, kada se oglasila nenadležnom, dok je u novom postupku ocijenjeno da nijesu ispunjeni svi zakonski uslovi za davanje saglasnosti.

Prema dokumentu u koji su Vijesti imale uvid, kompanija „Imperiall Carević“ tražila je saglasnost za otvoreni šank sa terasom u okviru izmjena i dopuna Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2024–2028. godine.

Kako dalje prenosi portal Vijesti, kompanija je 9. juna podnijela zahtjev, nakon čega je od nje zatražena dopuna dokumentacije, uključujući ažuriranu geodetsku podlogu, korekciju podataka o površinama objekta i dodatne informacije o hotelu kojem pripada kupalište.

Vijesti navode da tražena dokumentacija nije dostavljena u ostavljenom roku, zbog čega je Glavni gradski arhitekta odbio davanje saglasnosti, uz obrazloženje da idejno rješenje nije predato u zakonom propisanoj formi.

Plažni bar je, međutim, već postavljen na hotelskom kupalištu, prenosi portal Vijesti.

Kompanija „Imperiall Carević“ ranije se našla u fokusu javnosti nakon što je na Slovenskoj plaži postavila betonske stubove za buduću konstrukciju objekta, iako to nije bilo predviđeno uslovima. Nakon upozorenja Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, stubovi su uklonjeni.

Prema podacima koje su objavile Vijesti, kontrolori Morskog dobra tada su utvrdili da su planirani objekti bili većih dimenzija od dozvoljenih – umjesto predviđenih 12 kvadratnih metara šanka i 35 kvadratnih metara terase, planirani su objekti površine 20, odnosno 100 kvadratnih metara.