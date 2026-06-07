Biznismen Marko-Bato Carević uputio je pismo gradonačelniku Podgorice Saši Mujoviću u kojem je izrazio interesovanje da se uključi u rad FK Budućnost.

Izvor: MONDO/Anastasija Đonović

Prema informacijama do kojih su došle „Vijesti“, Glavni grad ne razmatra prodaju većinskog paketa akcija kluba, već model koji podrazumijeva pronalaženje strateških partnera i okupljanje sponzorskog konzorcijuma koji bi finansijski i organizaciono pomogao funkcionisanje najvećeg crnogorskog fudbalskog kluba.

Carević, nekadašnji gradonačelnik Budve, godinama je prisutan u fudbalu kroz rad u FK Grbalj, dok njegov sin Lazar Carević uspješno nastupa za portugalski Famalikao i reprezentaciju Crne Gore. Ukoliko dođe do saradnje, Carević bi mogao da se uključi u projekat kao jedan od sponzora, a ne kao vlasnik kluba, prenose Vijesti.

Nakon razočaravajuće sezone u kojoj je Budućnost prvi put u istoriji ostala bez plasmana na evropsku scenu, uz ozbiljne finansijske i organizacione probleme uprkos značajnim sredstvima izdvojenim iz budžeta Glavnog grada, gradonačelnik Saša Mujović odlučio je da pokrene sveobuhvatne promjene u funkcionisanju kluba.

Kako je ranije najavljeno, narednih dana biće raspušten Upravni odbor formiran po partijskom ključu, a pred klubom je imenovanje novih organa upravljanja, kao i ljudi koji će voditi sportski sektor.

Tokom završnice prošle sezone ostavke su podnijeli predsjednik kluba Boris Spalević, trener Miodrag Božović i član Upravnog odbora Feđa Smatlik. Prethodno je smijenjen izvršni direktor Predrag Kažić, dok ostavke nijesu podnijeli članovi UO Ninoslav Kaluđerović, Mileta Šćepanović i Nikola Marković, kao ni sportski direktor Nenad Maslovar.

Za šefa stručnog štaba u međuvremenu je imenovan Srđan Radonjić, koji je ekipu vodio i u posljednjih nekoliko kola minule sezone, pišu Vijesti.