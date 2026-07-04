Bivša predsjednica Apelacionog suda tvrdi da je Vrhovni sud bio dužan da odluči o njenoj žalbi, dok iz te institucije poručuju da je postupak obustavljen jer joj je u međuvremenu prestala sudijska funkcija.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Bivša predsjednica Apelacionog suda Mirjana Popović najavila je da će podnijeti ustavnu žalbu nakon odluke Vrhovnog suda da obustavi postupak njenog razrješenja, prenosi portal Dan.

Kako prenosi portal Dan, Popović smatra da je imala puno pravo da uloži žalbu, pozivajući se na Ustav, zakon i Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ističe da je u žalbi ukazano na brojne nezakonitosti, kako u odluci Sudskog savjeta, tako i u postupku koji joj je prethodio, zbog čega smatra da je Vrhovni sud morao da odlučuje o njenim navodima.

Prema njenim riječima, pravilnost odluke Vrhovnog suda sada će biti predmet ocjene Ustavnog suda kroz ustavnu žalbu. Dodala je da će se obratiti i Sudskom savjetu, navodeći da ne postoji pravosnažna odluka kojom joj je prestala funkcija predsjednice Apelacionog suda, prenosi portal Dan.

Popović je ponovila da je ostavku na sudijsku funkciju podnijela kako bi zaštitila svoje dostojanstvo zbog, kako tvrdi, nezakonitosti koje su pratile postupak vođen pred Sudskim savjetom.

Kako prenosi portal Dan, iz Vrhovnog suda su saopštili da je postupak vođen po žalbi njenog branioca obustavljen zato što je Mirjani Popović još 14. aprila, na lični zahtjev, prestala sudijska funkcija. Sud je ocijenio da, u skladu sa Zakonom o Sudskom savjetu i sudijama, prestankom sudijske funkcije automatski prestaje i funkcija predsjednika suda.

U obrazloženju se navodi da je disciplinska odgovornost sudija neraskidivo vezana za obavljanje sudijske funkcije, zbog čega, nakon njenog prestanka, više nije bilo pravnog osnova za nastavak postupka razrješenja. Zbog toga se Vrhovni sud nije upuštao u ocjenu navoda iz žalbe niti u zakonitost odluke Sudskog savjeta o razrješenju, prenosi portal Dan.

Iz Vrhovnog suda su istakli da je Popović, kao dugogodišnja sutkinja, morala biti svjesna pravnih posljedica podnošenja ostavke, te da prepreka za nastavak postupka nije nastala postupanjem državnih organa, već kao direktna posljedica njene dobrovoljne odluke.

Kako prenosi portal Dan, sud je zaključio da joj nije bilo uskraćeno pravo na pristup sudu, jer je iskoristila pravo na žalbu, ali je postupak obustavljen zbog promjene njenog pravnog statusa nakon prestanka sudijske funkcije. Takođe su ocijenili da joj nije povrijeđeno pravo na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima, te da je obustava postupka bila proporcionalna, budući da nakon prestanka sudijske funkcije njen povratak na mjesto predsjednice Apelacionog suda više nije pravno moguć.

Podsjećamo, Popović je ranije izjavila da smatra da predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić prema njoj ima lični animozitet, prenosi portal Dan.