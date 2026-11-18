Odnos poznate voditeljke Jovane Joksimović i pop pjevačice Aleksandre Radović zauvijek je prekinut nakon što je u životima obje dame važnu ulogu odigrao poznati biznismen.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Voditeljka Jovana Joksimović i pjevačica Aleksandra Radović nekada su bile izuzetno bliske i nerazdvojne prijateljice, ali je njihovo druženje zauvijek prekinuto i već godinama nisu u kontaktu.

Razlog za udaljavanje dvije poznate dame leži u činjenici da su u razmaku od nekoliko godina obje bile u vezi sa istim muškarcem, biznismenom i nekadašnjim direktorom BK televizije Aleksandrom Zeremskim.

Vidi opis O svađi Joksimovićke i Radovićke brujao je Balkan: Biznismen je vjerio Jovanu, pa napravio dijete Aleksandri Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: K1 printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: K1 printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: K1 printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Printscreen Prva tv Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Damir Dervišagić Br. slika: 7 7 / 7

Iznenadni preokret na Evroviziji

U vrijeme dok su se intenzivno družile, Jovana je bila u petogodišnjoj vezi sa 12 godina starijim Aleksandrom Zeremskim. Sve je djelovalo kao sigurna ljubavna priča, na voditeljkinu ruku stigao je skupocjeni vjerenički prsten, a njihovoj sreći iskreno se radovala i Aleksandra.

Međutim, samo 15 dana nakon vjeridbe došlo je do neočekivanog kraha. Zaokret se dogodio tokom Evrovizije u Beogradu, gdje su Jovana i Željko Joksimović zajedno vodili program, kada su među njima planule snažne emocije.

Voditeljka je odlučila da stavi tačku na veridbu sa Zeremskim i posluša srce, o čemu je kasnije otvoreno govorila za TV Grand:

"Mislim da se između dvoje ljudi nešto desi ili ne. Ta zaljubljenost koja dolazi kao neka prva emocija, taj neki životinjski instinkt koji ne možeš da spriječiš, meni se dogodilo kada sam imala 27 godina. Prije toga sam bila u jednoj ozbiljnoj vezi i nisam imala nijedan razlog da ne krenem za svojim osjećanjima. Mislim da je to bilo poprilično iskreno sa moje strane. Zaljubila sam se, i željela sam da živim svoju ljubav i tako sam se odlučila, a i Željko je tako odlučio. I tako postadosmo mi prvi evrovizijski bračni par", ispričala je Jovana.

Rastanak posle rođenja ćerke

Nakon što je vjeridba raskinuta, slomljeno srce biznismena osvojila je upravo Jovanina najbolja drugarica Aleksandra Radović. Pjevačica i Zeremski započeli su vezu iz koje su dobili ćerku.

Ipak, ni ova romansa nije izdržala test vremena, par se razišao svega mjesec dana nakon rođenja naslednice. Aleksandra je kasnije, govoreći uopšteno o ljubavi i partnerskim odnosima, poručila da opstanak zahtijeva odricanje:

"Naravno da je divno zaklinjati se na ljubav, ali ako se već zakunemo na ljubav, da održimo taj zavjet. Nekako se ljudi mnogo lako zaklinju na ljubav, a mnogo brzo taj zavjet krše. Možda previše očekujemo od sebe i od drugih. Ljubav je velika žrtva", istakla je pjevačica svojevremeno i dodala:

"Brak opstaje kada se ljudi žrtvuju jedno za drugo i kada osluškujemo jedni druge i trudimo se na tom životnom putu. Mislim da smo svi skloni da sebi ugađamo, a da smo vrlo teški da se odreknemo nečeg svoga zarad mira sa partnerom, zato i puca ljubav.“.

Ćutanje bez pomirenja

Od trenutka kada su se putevi ukrstili oko istog muškarca, Jovana i Aleksandra nikada više nisu obnovile prijateljstvo, a nijedna od njih nikada nije željela javno da komentariše prekid njihovog odnosa.

Dok je Aleksandra nakon tog perioda riješila da svoj ljubavni život čvrsto drži daleko od očiju javnosti, Jovana je u braku sa Željkom Joksimovićem, a Aleksandar Zeremski je svoj mir pronašao u braku sa pjevačicom etno muzike Divnom Ljubojević.