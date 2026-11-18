Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe Specijalnog državnog tužilaštva i branilaca optuženih Maksima i Ekaterine Jakubovski, čime je potvrđena presuda Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Odlukom Apelacionog suda presuda je postala pravosnažna, a optuženima je trajno oduzeta imovina velike vrijednosti koja je predmet izvršenja krivičnog djela.

Pravosnažnom presudom od optužene Ekaterine Jakubovski trajno je oduzeta vrijedna pokretna i nepokretna imovina na teritoriji opštine Bar, i to: stambeni prostor površine 80 m² (upisan u LN 4459 KO Novi Bar, katastarska parcela 4972/3), stambeni objekat – kuća površine više od 200 m² sa placem od 397 m² u naselju Bjeliši i automobil „Hjundai“, model „Kona“, a od Maksima Jakubovskog oduzeto je i 2.720 eura, pišu Vijesti.

Bračni par Jakubovski odlukom prvostepenog suda oglašen je krivim za saizvršilaštvo u krivičnom djelu pranje novca, dok je Maksim Jakubovski osuđen i za krivično djelo falsifikovanje isprave. Taj sud je izrekao optuženima zatvorske kazne i to Maksimu Jakubovskom jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i deset mjeseci, a Ekaterini Jakubovski kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci, koja će se izvršavati u prostorijama u kojima stanuje.

"Apelacioni sud je ocijenio da je prvostepeni sud u potpunosti i pravilno utvrdio činjenično stanje, te da je prilikom pravne ocjene krivičnog djela pranje novca primijenio standarde iz odluke Vrhovnog suda Crne Gore (Kzz.br. 20/24 od 24.02.2025. godine)", piše u saopštenju.

U obrazloženju odluke naglašeno je da su u konkretnom slučaju ispunjene sve četiri faze pranja novca. Prema uspostavljenim standardima Vrhovnog suda, za postojanje ovog krivičnog djela, pored svijesti optuženih da novac potiče iz kriminalnih aktivnosti, nije nužno detaljno opisivati, utvrđivati i precizirati konkretne kriminalne djelatnosti iz kojih novac vodi porijeklo, već je dovoljno utvrditi njegovo nezakonito porijeklo, pojasnio je Apelacioni sud, javljaju Vijesti.

Po nalaženju tog suda, tokom postupka je dokazano da su optuženi raspolagali novcem znajući da potiče od prodaje narkotika u Moldaviji, koja se odvijala putem više „Telegram“ kanala. Optuženi Maksim Jakubovski je sa bankomata u Crnoj Gori u gotovini podigao ukupno 773.060 eura, koristeći 55 platnih kartica povezanih sa računima trećih lica u poslovnim bankama u Rusiji, na koje je prethodno uplaćivan novac od prodaje droge. Tako pribavljena sredstva optuženi su uložili u kupovinu nekretnina i vozila u Crnoj Gori na ime Ekaterine Jakubovski, s namjerom da prikriju njihovo nezakonito porijeklo.

"Ispitujući odluku o kazni, Apelacioni sud je zaključio da je prvostepeni sud pravilno cijenio sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, te da su izrečene sankcije srazmjerne težini krivičnih djela i stepenu krivice optuženih, čime će se u potpunosti ostvariti opšta i specijalna svrha kažnjavanja", piše u saopštenju.

Presuda Apelacionog suda, poslovne oznake Kž-S.br. 38/26, biće objavljena na internet stranici tog suda.