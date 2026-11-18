Pjevačica Maja Marijana priznala da joj se udvaraju momci od dvadeset godina, a onda se prisjetila i slavnog glumca.

Izvor: Instagram/osvaldoriosalonso

Pjevačica Maja Marijana je u jednom intervjuu otkrila da joj se udvaraju mlađi muškarci, kao i da joj je zvijezda serije "Kasandra", glumac Osvaldo Rios, slao poruke dok je bila u braku.

Maja je prvo progovorila o mladim udvaračima, koji se iznanade kada čuju koliko ima godina.

"Startuju, pa normalno da startuju. Nego, oni, ovaj, tako, kad me gledaju, onda odu na Gugl da vide biografiju. I onda pitaju: "Ti si tog godišta?". Ja kažem: "Da, što?". Vi znate da se ja svojih godina ne stidim, naprotiv, i te kako se ponosim",- rekla je Maja Marijana za Kurir i dodala:

"Ranije dok sam bila mlađa razmišljala sam kako li se osjećaju ljudi od 50 i kusur godina? Međutim, stvarno, srce ne stari".

"Moja sreća ne zavisi od udvarača"

Iako je priznala da joj se udvaraju mnogi, pjevačica je otkrila da sreću ne nalazi u tome, već u drugim stvarima:

"Ja toliko imam udvarača, ali ne zavisi moja sreća od toga. Ja sam sad došla u situaciju da uživam u svemu. Sama sam sebi napravila situaciju u čemu ću uživati. Ali ako se desi neko, to neće zavisiti da li ću ja biti srećna ili nesrećna, rekla je, a potom objasnila kako mora da se ponaša dasa koji bi je privukao:

"Šta će mi nesposobnjaković?"

"Pa mora da bude da me poštuje, da me uvažava. Da bude prva klasa. Šta će mi neki tamo nesposobnjaković? Šmokljavi", rekla je ona, a potom otkrila da je trenutno zaljubljena, ipak boji se da mu prizna svoju ljubav:

-"Postoji jedna osoba u koju sam ja zaljubljena. Jako. Ali on to ne zna. A znaš zašto ne zna? Ja se bojim da mu to kažem, i onda on da meni kaže: "Bože, svašta." Ne. Ja tako njega volim izdaleka. Ali stvarno ga volim. Beskrajno".

Osvaldo Rios joj slao poruke



Maja je potvrdila ono o čemu se šuškalo, a to je da je u jednom trenutku privukla pažnju čuvenom Osvaldu Riosu, te joj je slao poruke i bio prilično uporan:

"Odgovorila sam mu. Vidi, ja sam imala tada muža. Pokazala sam to mom bivšem mužu. On nije mogao da vjeruje", rekla je pjevačica.

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Pogledajte 08:47 Maja Marijana intervju Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(Kurir, MONDO)