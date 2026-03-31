Nikola Drecun i Predrag Mirotić optuženi su za ubistvo Stefana Belade i Andrije Ivanovića u septembru prošle godine na Cetinju.

Iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, saopštili su da su optužnicu podigli nakon sprovedene istrage. Drecun se tereti za krivična djela teško ubistvo i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja, a Mirotić za teško ubistvo putem pomaganja, prenose Vijesti.



Taj akt dostavljen je Višem sudu u Podgorici na postupanje.

“Optužnicom se okrivljenom N. D. stavlja na teret da je dana 24. 09. 2025. godine, na Cetinju, zajedno i po prethodnom dogovoru, te unaprijed razrađenom planu sa zasada neidentifikovanim licima, sa umišljajem lišio života više lica i to oštećene A. I. i S. B., kojom prilikom je neovlašćeno nosio vatreno oružje čija je nabavka i držanje građanima zabranjeno, na način što je prethodno prateći kretanje oštećenih putem postavljenog GPS uređaja na vozilu oštećenog A. I. u čemu mu je pomogao okrivljeni P. M., čekajući pogodan trenutak da ih liše života i istog dana došli na skriveno mjesto sa kojeg su u trenutku kada su putničkim vozilom naišli oštećeni A. I. i S. B., u njihovom pravcu ispalili najmanje 47 projektila iz više vatrenih oružja, usljed čega su oštećeni zadobili tjelesne povrede od kojih su preminuli na licu mjesta”, navodi se u saopštenju.

“Vijesti” su ranije objavile detalje iz tužilačkih spisa u kojima piše da je takozvani “traker” postavljen na automobilu Ivanovića tajno nabavio Mirotić i aktivirao ga 16. septembra 2025. godine:

“Na način što je u isti ubacio karticu telefonskog broja 068, koju je, u periodu od 31. 08. 2025. godine do 16. 09. 2025. godine, koristio u svom mobilnom uređaju... u koji je zatim ubacio SIM karticu telefonskog broja... i sa iste uputio poruku na telefonski broj 068, koji se u tom trenutku nalazio u označenom uređaju, kako bi ga na taj način testirao i aktivirao, nakon čega je predmetni GPS uređaj tajno postavljen na pmv marke ‘citroen C4’... koji je koristio pokojni Ivanović Andrija na koji način je, kako se osnovano sumnja, ovaj okrivljeni neposrednim izvršiocima stvorio uslove za izvršenje predmetnog krivičnog djela, jer su na taj način pratili kretanje oštećenih kako da ih na najpogodniji način liše života, što su prema osnovanoj sumnji i učinili dana 24. 09. 2025. godine oko 14.40 časova”, citiraju sudije Apelacionog suda detalje iz istrage, u rješenju o produženju pritvora Mirotiću.

Navodi se da je “citroen” nakon završenog uviđaja, dislociran u Forenzički centar u Danilovgradu, gdje je izvršen kriminalističko-tehnički pregled:

“I tom prilikom ispod zadnjeg dijela branika pronađen je plastični uređaj sa natpisom “TKS “ za koji informaciono-tehničkim vještačenjem proizilazi da je navedeni predmet GPS treker (uređaj za praćenje), crne boje, bez serijskih brojeva, te da se unutar GPS uređaja nalazi S kartica provajder..., serijskog broja 8 i pozivnog broja + 382”.

Iz tužilaštva navode da su optuženi pratili žrtve uz pomoć GPS uređaja na vozilu Ivanovića, pa da su 24. septembra 2025. čekali pogodan trenutak kada su u njihovom pravcu ispalili najmanje 47 projektila iz više vatrenih oružja”, prenose Vijesti.

Piše da su nakon izuzimanja tog uređaja, službenici Uprave policije postupali po naredbama Višeg suda u Podgorici i pribavili listinge komunikacija za taj telefonski broj od svih mobilnih operatera u Crnoj Gori.

“Analizom listinga za navedenu S karticu i broj proizilazi osnovana sumnja da se ista koristila u mobilnom aparatu IMEI broja ‘samsung galaxy Z F 7’ koji je oduzet od okrivljenog (Predrag Mirotić) dana 03. 10. 2025. godine... Nadalje, kako to navodi prvostepeni sud, proizilazi da se u (tom) mobilnom aparatu... koristila u kontinuitetu od 31. 08. 2025. godine do 16. 09. 2025. godine do 12:56:43h, a u GPS uređaju... u periodu od 16. 09. 2025. godine od 13:02:46 sve do 30. 09. 2025. godine, te da je dana 16. 09. 2025. godine, sa broja 068... koji se koristio u mobilnom uređaju... upućen na telefonski broj... koji se u tom trenutku nalazio u označenom GPS uređaju, kako bi se na taj način testirao i aktivirao, čime je GPS osposobljen za praćenje”.