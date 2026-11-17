Lidiju Vukićević je nepoznat napadač polio jogurtom.

Izvor: MONDO

U Skupštini Srbije zakazana je konstitutivna sednica novog saziva, gdje se potvrđuju mandati poslanika i bira novo rukovodstvo.

Među prvima je pristigla jedna od budućih poslanica liste okupljene oko SNS-a, Lidija Vukićević, kada je došlo do incidenta. Glumicu su gađali jorurtom, a ona je tako polivena ušla u Skupštinu.

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Izvor: MONDO

Nije poznato za sada kako je došlo do incidenta, niti ko je ovo uradio, a glumica se vidno izrevoltirana sklonila sa lica mjesta, te ušla na službeni ulaz uz psovke.

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