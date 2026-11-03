Optuženi Vico i Mrvaljević se redovno odazivaju na sudska ročišta. Riznić se već nekoliko ročišta ne odaziva na poziv suda.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U podgoričkom Višem sudu i danas je odloženo suđenje u postupku u kojem se sudi Zoranu Mrvaljeviću, Slobodanu Vicu i Jovu Rizniću, prenosi Dan.

Razlog odlaganja je to što se optuženi Jovo Riznić ponovo nije pojavio na ročište.

Postupak vodi sudija Simo Rašović.

Optuženi Vico i Mrvaljević se redovno odazivaju na sudska ročišta. Riznić se već nekoliko ročišta ne odaziva na poziv suda.

Zbog toga je sud izdao naredbu za prinudno dovođenje Jova Riznića, kazao je za portal Dan advokat Danilo Mićović koji zastupa Riznića.

Mrvaljević je u ovom postupku optužem da je organizator kriminalne grupe koja je pripremala ubistvo sugrađanina Nemanje Zurovca. Pored Mrvaljevića, ovom optužnicom je obuhvaćen i Krsto Vujić, Slobodan Vico i Jovo Riznić.

Sudija Simo Rašović je zakazao naredne termine za ovaj postupak, koji je u završnoj fazi: 10.11.2026. u 09.00, 11.12.2026. u 09.00 i 24.12.2026. u 13.00.