U podgoričkom Višem sudu danas je odloženo suđenje u postupku u kojem se sudi Zoranu Mrvaljeviću i grupi iz Herceg Novog.

Mrvaljević je u ovom postupku optužem da je organizator kriminalne grupe koja je pripremala ubistvo sugrađanina Nemanje Zurovca. Pored Mrvaljevića, ovom optužnicom je obuhvaćen i Krsto Vujić, Slobodan Vico i Jovo Riznić. Vujiću se sudi u odsustvu jer je u bjekstvu a ostali optuženi u sud dolaze sa slobode, prenosi Dan.

Postupak vodi sudija Simo Rašović.

Na današnjem ročištu nije pristupio niko od optuženih a iz redova odbrane pristupio je samo jedan advokat po zamjeničkom punomoćju.

Sud je dobio dopis da se advokatica Milica Paraćin povlači iz postupka i da će, u predmetima gdje je ona zastupala, umijesto njene biti angažovan advokat iz Podgorice Dragan Kovačević, navodi Dan.

Kako je sudu danas saopšteno od prisutnog advokata, pretpostavlja se da je zbog navedene situacije advokatica Paraćin obavijestila i optužene i advokate da će se današnje ročište odložiti. Na suđenju su bili spriječeni da dođu i advokat Ognjen Radić i Danilo Mićović

Sudija Simo Rašović je naveo da advokatica Paraćin nije trebala na sebe da preuzima ulogu u obavještavanju da li se ročište odlaže ili ne. To radi sud.

Međutim, sudija je naveo da su optuženi uredno dolazili na ročišta i da zbog toga neće biti izdat nalog za prinudno dovođenje, piše Dan.

Specijalni državni tužilac Vukas Radonjić je na pitanje suda kazao da SDT nije pronašlo traženi transkript mjera tajnog nadzora. On je dodao da je pronađen još jedan paket materijala koji će SDT provjeriti kako bi utvrdilo da li tu ima dodatnih dokaza koji bi bili predloženi u ovom postupku.

Ovaj postupak se bliži završnim riječima.

Naredni termini zakazani su za: 17.2.2026. u 13.00 časova i 27.2.2026. u 12.30 časova.

Prema navodima optužnice, Zoran Mrvaljević je 2016. godine formirao kriminalnu organizaciju čiji je član 2019. godine postao i Milan Kankaraš.

Kankaraš je kao svjedok saradnik ispričao u Specijalnom tužilaštvu da ga je Mrvaljević postrekivao na ubistvo Zurovca nudeći mu zauzvrat 40.000 eura i kilogram kokaina. On je kazao da je Mrvaljević nabavo pištolj s prigušivačem, ali ubistvo nije izvršeno. Kankaraš je u SDT-u ispričao i da je bio član dvije suprotstavljene kriminalne organizacije, piše Dan.

On tvrdi da je Mrvaljeviću i Vujiću javljao gdje se nalaze Roganovići u periodu kada je Vladimir Roganović trebalo da izađe iz zatvora.U podgoričkom Višem sudu, nastavljeno je suđenje okrivljenom Zoranu Mrvaljeviću iz Herceg Novog, optužen da je organizator kriminalne grupe koja je pripremala ubistvo sugrađanina Nemanje Zurovca.

Pored Mrvaljevića, ovom optužnicom je obuhvaćen i Krsto Vujić Slobodan Vico i Jovan Riznić. Oni se terete za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, a Mrvaljević za ubistvo putem podstrekavanja i šverc droge.

"Mrva je kazao da krivi Nemanju Zurovca za sve i ponudio mi kilo kokaina za informaciju gdje je Zurovac. Rekao sam mu da ne znam. Mrva je kazao da se ne boji Roganovića jer i da ga ubiju ima ko će ga osvetiti. Nakon pokušaja ubistva Duška Roganovića 2017, Roganovići smišljaju kako da ubiju Mrvaljevića i Vujića", ispričao je Kankaraš u istrazi.

On tvrdi da je Krsto Vujić naredio da se prati kretanje Šćepana Roganovića, a praćeni su i Vladimir i Niko Roganović.

Nakon likvidacije Vladimira Roganovića, kako tvrdi Kankaraš, ova grupa je zbog pojačanih kontrola hercegnovske policije na kratko obustavila aktivnosti na pripremi ubistva Šćepana Roganovića.

Dodao je da se nakon toga javio Mrvaljević i pitao za Zurovca.

"Kazao je da je on sledeća meta i za njegovo ubistvo mi ponudio 40.000 eura i kilo kokaina", izjavio je svjedok saradnik tužiocu, prenosi Dan.