Suđenje Nikoli R. Petroviću, optuženom za ubistvo Ivana Milačića u lokalu „Taormina“, u Ulici Svetozara Markovića u Podgorici, u julu 2025. godine, nastavljeno je danas u Višem sudu u Podgorici saslušanjem svjedoka.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Svjedok oštećeni Vladimir Jovović je na pitanje suda čega se sjeća rekao da se sjeća svega i ostao kod ranije izjave koju je dao u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, prenose Vijesti.

"Mogu da kažem ukratko. U lokal 'Taomina' dao sam zajedno sa Ivanom Milačićem. Došao je i Strahinja Raonić, zatim Kristina, Iva, Maša... Dok smo sjedjeli, družili se i razgovarali, u jednom trenutku desilo se ovo. Nisam vidio kada je okrivljeni Petrović prišao našem stolu, ni kada je pucao. Raonić je kazao: 'Evo pucaju na nas'. Mislio sam da se puca iz auta. Nisam vidio osobu kada je pucala. Bilo je ispaljeno oko deset metaka“, izjavio je Jovović.



Na pitanje sudije, svjedok je naveo da mu je Ivan Milačić pominjao da ga je pratio neki "džip".

"Nije mi pominjao da je imao problem sa nekim. Ne pridružujem se krivičnom gonjenju protiv Nikole Petrovića i ne tražim naknadu štete", istakao je Jovović.

Nakon što je sudija pročitala odbranu okrivljenog Petrovića, kada je ranije izjavio da je bio u svađi sa Milačićem, te da ga prebio i prijetio njemu i njegovoj porodici, a nakon toga, kako je Petrović izjavio, kupio je pištolj, svjedok je izjavio:

"Nije istinita ta odbrana optuženog", naveo je Jovović.

Svjedok oštećeni Strahinja Raonić je kazao da su u ovaj kafić sjedjeli on, Milačić i Jovović, u kojem su ušli oko 22 časa.

"U 23,50 časova, uletio je Petrović u lokal i pucao. Prvi metak je mene pogodio u glavu. Pao sam. Više se ne sjećam. Došla je Hitna pomoć... Ivan Milačić nije mi se žalio ni na koga. Ne pridružujem se krivičnom gonjenju i ne postavljam naknadu štete", kazao je on.

Naredno suđenje je zakazano za 26. januar 2027., kada je planirano da se saslušaju brojni svjedoci.

Optužnicom je predstavljeno da je Nikola Petrović 19. jula 2025. godine, oko 23,50 časova, na terasi ugostiteljskog objekta "Taormina", u ulici Svetozara Markovića, u Podgorici, sa umišljajem ubio Ivana Milačića i pri tom sa umišļjajem doveo u opasnost život oštećenih Raonić Strahinje, Rakočević Katarine, Jovović Vladimira, Milačić Kristine, Čađenović Ive, Ašanin Maše, Kovačević Monike i Lekić Nikole.

Na način što je prilazeći stolu na terasi navedenog ugostiteljskog objekta, za kojim je sjedio oštećeni Milačić Ivan zajedno sa oštećenima, izvadio pištolj, a zatim ispalio više metaka u pravcu Milačića, koji je tom prilikom zadobio tjelesne povrede opasne po život od kojih je kod istog nastupila smrt. Okrivljeni se potom dao u bjekstvo sve do dana 22. 07. 2025.godine, kada je u Sutomoru uhapšen.

Prije početka ročišta glavnog pretresa, advokatica Bojana Leković, koja je bila zamjena advokatici Aleksandri Rogošić, zatražila je od suda povjerljivi razgovor sa okrivljenim Petrovićem, prenose Vijesti.

Nakon održanog suđenja, ona je najavila da će odbrana zatražiti da se izvrši neuropsihijatrijsko posmatranje, jer je branjenik kazao da se ne osjeća zdravstveno dobro. Predsjednica krivičnog vijeća sudija Katarina Padalica navela je da odbrana precizno formuliše šta se traži i to predloži na nekom od narednih ročišta glavnog pretresa.