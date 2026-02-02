U tužilačkoj istrazi, okrivljeni Nikola Petrović se koristio svojom zakonskim pravom i nije iznosio odbranu.

Prava je sreća što nije bilo još stradalih, kada je 19. jula 2025. godine, oko 23.50 časova, na terasi ugostiteljskog objekta "Taormina", u ulici Svetozara Markovića, u Podgorici, Nikola R. Petrović, sa više hitaca ubio Ivana Milačića u Podgorici. U trenutku kada je zapucao, osim Milačića, za njegovim stolom se nalazilo još osoba, od kojih je jedna osoba teško povjeđena jer je pogođena hicem u glavu. Osim njih, postojala je i opasnost da stradaju i prolaznici. Prilikom uviđaja, u kafe baru je pronađeno desetak čaura, kalibra devet milimetara, prenose Vijesti.

Ovo proizilazi iz navoda optužnice državne tužiteljke Irene Burić u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, protiv okrivljenog Nikole R. Petrovića. Iz prikupljenih dokaza proizilazi da je okrivljeni izvršio krivično djelo “teško ubistvo iz člana 144 tačka 3 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Iz iskaza svjedoka oštećene Krisţine Milačić proizilazi da je sa svojom sestrom Ivom Čađenović došla oko 23.30 časova u lokal "Taormina" i za stolom su sjedjele sa njenim suprugom Ivanom Milačićem, Vladimirom Jovovićem, Strahinjom Raonićem, i sa dvije njoj nepoznate djevojke.

Nakon 15 minuta, Raonić je primijetio da neko ulazi i stavlja kapuljaču preko kačketa, a što je naknadno saznala, i kada je to vidio dao je Ivanu znak i rekao mu :"Ivane". Zatim je pogledao u pravcu tog momka, i tada se Ivan okrenuo, naglo ustao ali je taj momak počeo da puca prema njima, i taj momak je pucao u Ivana možda tri pucnja i on je pao. Ona je krenula prema tom momku vičući na njega, pa je taj momak pucao i prema njoj, ali se ona nekako sklonila.

Vidjela je i da je ranio Raonića u predjelu čela. Ne sjeća se tačno koliko je bilo pucnjeva, ali navodi da je bilo dosta, te kada se ponovo okrenula, vidjela je da ovaj momak na glavi ima kačket crne boje, a preko kapuljaču tamne boje, te da je ovom momku vidjela i lice i dobro zapamtila njegove oči i obrve. Kada je gledala na portalima njegovu sliku, kao i na vjestima kada je bilo njegovo privođenje, navodi da je sigurna da je on taj koji je pucao. Svjedokinja je ispičala da je ovo lice /Petrović/ u jednom trenutku krenulo da ide, pa se vratilo, približilo se Ivanu i pucalo u njega tri do četiri pucnja, a zatim je pobjegao u pravcu “Plavog dvora”. Takođe je navela da joj se suprug u poslednja dva dana žalio da ga neko prati i da joj je rekao da je primijetio crni džip nikšićkih tablica u kojem su bila dva lica, a koje je ušlo u ulicu gdje oni žive, te da on nije znao ko su te osobe.

Svjedok oštećeni Strahinja Raonić je ispričao da je te večeri bio sa Vladimirom Jovovićem, Ivanom Milačićem, Kristinom Milačić, i njenom sestrom Ivom, kao i Monikom Kovačević i Mašom Ašanin, te da je kucao poruku na telefon i vidio da neko utrčava i kreće da puca na njih. Odmah je ustao sa stolice i izgubio svijest. Naredno čega se sjeća je da se budi i da su tu bili prisutni službenici Hitne pomoći i interventna jedinica. Navodi da kada se probudio da je vidio da je Ivan mrtav, a da je on zadobio povrede glave.

Svjedok Monika Kovačević je navela da je te noći došla sa Mašom Ašanin u navedeni lokal.

"Kada je konobar prilazio našem stolu, ubica je počeo da puca na nas”, navela je ona i dodala da se savila i povukla i Mašu za sobom. Kada je prestao da puca, vidjela je Ivana na podu bez znakova života, dok je Strahinja je ležao na podu sav krvav u predjelu čela.

"Sigurno je da je bilo više od 10 pucnjeva, i u trenutku kada je počeo da puca, vidjela sam da je prvi metak Ivana pogodio u glavu, a mislim da ga je metak pogodio dok je sjedio na stolici”, rekla je svjedok Monika Kovačević.

Svjedok Maša Ašanin je ispričala da je došla sa Kovačević Monikom u navedeni lokal. Kada im je prišao konobar, jedna osoba je iza Ivanovih prišla i počela da puca u Ivanovom pravcu.

"Vidjela sam da je Ivan pao”, rekla je i dodala da kada je ovaj momak počeo da puca, Ivan se okrenuo i ustao sa stolice, i ovo lice je pucalo, a bilo je od 15-17 pucnjeva.

"Vidjela je da ovo lice koje puca na glavi ima crni kačket i da je obučen u crni duks sa bijelim natpisom”, izjavila je ona. Misli da je u Ivana ispalio 10 metaka, a onda je počeo nasumice da puca na njih ostale, te da je to lice u jednom trenu zastalo, pa je opet počelo da puca nasumice.

Svjedok Iva Čađenović je u svom iskazu navela da je zajedno sa sestrom Kristinom Milačić došle u lokal "Taormina", gdje su sjele za sto sa Ivanom Milačićem… U jednom trenutku je čula pucnjeve i Ivan je skočio sa stolice, i tada je neko gurnuo na pod, gdje se nalazila dok se sve nije završilo. Te noći joj je Kristina rekla da je Ivan dva ili tri dana prije ovoga pratio crni džip, i da ih je vidio ispred njihove kuće.

Svjedok Vladimir Jovović je naveo da je sjedio sa Ivanom Milačićem, i kada je bio okrenut prema Ivi Čađenović, sa kojom je razgovarao, Strahinja Raonić ga je uhvatio za ruku i rekao: "Kume, pucaju na nas". Nije uspio ni glavu da podigne kada ga je Raonić uhvatio za ruku i zajedno su potrčali u pravcu Osnovnog suda, i dok su trčali čuo je i dalje pucnjeve. Sjeća se i da je Raonić u jednom trenutku rekao: "Evo ga pazi" i misli da je to rekao Milačiću.

Iz iskaza svjedoka Nikole Lekića proizilazi da je te večeri radio kao konobar u drugoj smjeni. Kada je oko 23,45 sati, došao do stola Vladimira Jovovića kako bi naplatio račune, i kada je spustio svoj telefon na sto pored tog stola, vidio je momka koji je kasnije ubijen /Ivan Milačić/, da se naglo cimnuo. Čuo je pucnjeve, i da neko govori: "Bježite".

Iz iskaza svjedoka Radoja Martinović proizilazi da je te večeri sjedio u unutrašnjosti lokala "Taormina”, kada je začuo više pucnjeva, koji su dopirali iz pravca bašte lokala, a vidio je da konobar trči prema unutrašnjosti lokala, a Jovovića i Lekić Nikolu je vidio da trče prema trotoaru u pravcu Osnovnog suda, dok je Raonića vidio da se preko stolica tetura, i ušao je u lokal krvav, te da je rekao da zovnu hitnu i da je pogođen u glavu, pišu Vijesti.

Optužnicom je predstavljeno da je Nikola Petrović 19. jula 2025. godine, oko 23.50 časova, na terasi ugostiteljskog objekta „Taormina", u ulici Svetozara Markovića, u Podgorici, sa umišljajem ubio Ivana Milačića i pri tom sa umišļjajem doveo u opasnost život oštećenih Raonić Strahinje, Rakočević Katarine, Jovović Vladimira, Milačić Kristine, Čađenović Ive, Ašanin Maše, Kovačević Monike i Lekić Nikole. Prilazeći stolu na terasi navedenog ugostiteljskog objekta, za kojim je sjedio oštećeni Milačić Ivan zajedno sa oštećenima Raonić Strahinjom, Jovović Vladimirom, Milačić Kristinom, Čađenović Ivom, Ašanin Mašom i Kovačević Monikom, a pored kojih je stajao oštećeni Lekić Nikola. Potom je iz pištolja ispalio više metaka u pravcu oštećenog Milačića, koji je tom prilikom zadobio tjelesne povrede opasne po život od kojih je kod istog nastupila smrt. Okrivljeni je pobjegao, sve do 22. jula 2025.godine, kada je u Sutomoru uhapšen od policijskih službenika.