Saslušanjem svjedoka danas je u Višem sudu u Podgorici nastavljeno suđenje Nikoli R. Petroviću, optuženom za ubistvo Ivana Milačića, u lokalu „Taormina", u ulici Svetozara Markovića u Podgorici.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pred krivičnim vijećem kojim je predsjedavala sudija Katarina Padalica, danas je svjedočila Iva Čađenović, koja je navela da je sa sestrom Kristinom Milačić, supruga pokonog Ivana Milaića, došla u lokal “Taormina” oko 23 sata, pišu Vijesti.

“Zapazila sam kada je Strahinja Raonić povikao: 'Ivane pazi!' Tada je momak prišao i zapucao u Ivana. Bio je obučen u tamnu odjeću i sa kačketom na glavi. Čula sam pucnje. Bilo ih je dosta. Ne znam tačan broj”, rekla je ona.

Sudija je svjedokinju upoznala da je drugačije dala iskaz u tužilaštvu 28. jula 2025. godine, odnosno da joj je Kristina rekla da je bio obučen u tamnu odjeću i kačketom na glavi.

“Lice mladića koje je pucalo, nisam vidjela. Čula sam više pucnjeva. Ivan je skočio sa stolice. Ni u jednom trenutku nisam vidjela ovo lice koje je pucalo. Pod tremom sam i danas i kada sam davala izjavu kod tužioca u julu prošle godine. Ja ne znam zašto nisam rekla kod tužioca da je Strahinja povikao: 'Pazi Ivane, čuvaj Ivane'. Pridružujem se krivčnom gonjenju”, navela je svjedok oštećena Iva Čađenović.

Svjedokinja Jovana Belojević izjavila je da je optuženi Nikola Petrović zvao u noći kada je ubijen Ivan Milačić, ali da se ona nije javila na njegov telefonski poziv.

“Zvala sam ga sjutradan da ga pitam je li sve u redu. Rekao je: 'Jesam, a što ne bi bilo'. Sjutra dan je došao kod moje zgrade sa drugom. Pitao me da li imam da mu dam nešto para. Nisam mu dala jer nisam imala. Nikola je radio na gradilištu i u perionici. Znam da je imao neki udes i da je zbog toga dugovao. Preko poruka smo pričali nešto oko policije. Pokojnog znam iz viđenja, ali Nikola nikada nije spomenuo Ivana Milačića”, izjavila je ona, prenose Vijesti.

Odgovarajući na pitanja državne tužiteljke Irene Burić u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, svjedok Jovana Belojević je navela da je dobila informaciju od njegove majke, da je policija otišla kod njenog bivšeg partnera, i tamo ga tražila.

“Kada me kasno zove i šalje poruke, te kada sam ga pitala “da li je sve u redu”, to je zato jer je ranije mjesec dana bio na žurci sa bivšom djevojkom, napio se i završio u “betonjerci”. Sjutra dan sam išla za njega”, pojasnila je svjedokinja Jovana Belojević. Izlazeći iz sudnice, ona se okrenula prema optuženom i poslala mu poljubac.

Na glavnom pretresu, okrivljeni Petrović je ranije u odbrani izjavio da je bio u svađi sa Milačićem, te da ga prebio i prijetio njemu i njegovoj porodici. Nakon toga, kao je Petrović izjavio, kupio je pištolj.

Tvrdi da je htio te noći da ga prepadne, izvadio je pištolj i iz straha pucao u Milačića.

Optužnicom je predstavljeno da je Nikola Petrović 19. jula 2025. godine, oko 23,50 časova, na terasi ugostiteljskog objekta „Taormina", u ulici Svetozara Markovića, u Podgorici, sa umišljajem ubio Ivana Milačića i pri tom sa umišļjajem doveo u opasnost život oštećenih Raonić Strahinje, Rakočević Katarine, Jovović Vladimira, Milačić Kristine, Čađenović Ive, Ašanin Maše, Kovačević Monike i Lekić Nikole, pišu Vijesti.

Na način što je prilazeći stolu na terasi navedenog ugostiteljskog objekta, za kojim je sjedio oštećeni Milačić Ivan zajedno sa oštećenima, izvadio pištolj, a zatim ispalio više metaka u pravcu oštećenog Milačića, koji je tom prilikom zadobio tjelesne povrede opasne po život od kojih je kod istog nastupila smrt. Okrivljeni se potom dao u bjekstvo sve do dana 22. 07. 2025.godine, kada je u Sutomoru uhapšen.