Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

U Višem sudu u Podgorici danas je održana kontrola optužnice koju je Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo protiv Nikole R. Petrovića iz Podgorice, zbog ubistva Ivana Milačića na terasi ugostiteljskog objekta u ulici Svetozara Markovića u glavom gradu.

Vanraspravnim vijećem predsjedava sudija Zoran Radović, predsjednik Višeg suda.

Državna tužiteljka u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici Irena Burić predložila je da se optužnica potvrdi.

“Tokom istrage, pribavljeni su pravno valjani dokazi iz kojih proizilazi da je okrivljeni Petrović izvršio krivično djelo teško ubistvo iz člana 144 tačka 3 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore. Predlažem sudu da donese rješenje kojim će se potvrditi optužnica”, kazala je tužiteljka Burić.

Advokatica Aleksandra Rogošić, branilac okrivljenog Petrovića, predložila je sudu da odbaci optužnicu i obustavi krivični postupak.

“Odbrana smatra da pravna kvalifikacija ne daje dovoljan stepen izvjesnosti koji bi opravdao njeno potvrđivanje. Optužnica je neutemljena, a samim tim i pravno neodrživa. Odlučne činjenice utvrđene su na osnovu pravno nevaljanih dokaza koji se ne mogu koristiti u ovom postupku. Odbrana ističe da u ovoj fazi postupka postoje otvorena pitanja koja ne omogućavaju njeno potvrđivanje”, istakla je advokatica Rogošić.

Optužnicom je predstavljeno da je Nikola Petrović 19. jula 2025. godine, oko 23,50 časova, na terasi ugostiteljskog objekta „Taormina", u ulici Svetozara Markovića, u Podgorici, sa umišljajem ubio Ivana Milačića i pri tom sa umišļjajem doveo u opasnost život oštećenih S.R, K.R, V.J, K.M, I.Č, M.A, M.K. i N.L, na način što je, prilazeći stolu na terasi navedenog ugostiteljskog objekta, za kojim je sjedio Milačić zajedno sa S.R, V.J, K.M, I.Č, M.A i M.K, a pored kojih je stajao N.L, a K.R. prolazila trotoarom pored navedenog ugostiteljskog objekta, izvadio pištolj koji je neovlašćeno nosio na javnom mjestu.

Potom je, piše u optužnici, iz pištolja ispalio više metaka u pravcu Milačića, koji je tom prilikom zadobio tjelesne povrede opasne po život od kojih je preminuo. Oštećena K.R. je zadobila laku tjelesnu povredu u vidu strijelnog okrznuća u lijevoj polovini slabinskog predjela. Okrivljeni se potom dao u bjekstvo sve do dana 22. jula 2025. godine, kada je uhapšen u Sutomoru.