Policija u Beranama uhapsila je S.Đ. iz tog grada zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljene polne radnje.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Prema sumnjama policije, on je neprimjereno dodirivao jednu žensku osobu, a potom pokušao da sa njom stupi u seksualni odnos, saopštili su iz policije.

Nakon prikupljenih informacija, policija je o slučaju obavijestila državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, koji je naložio hapšenje osumnjičenog.

S.Đ. će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.