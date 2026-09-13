Muškarac (35) uhapšen je zbog sumnje na nedozvoljene polne radnje i uznemiravanje žena u Beogradu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Muškarac (35) uhapšen je zbog sumnje da je na teritoriji opštine Stari grad u Beogradu izvršio krivično djelo nedozvoljene polne radnje, kao i dva krivična djela polnog uznemiravanja.

Slučaj je prijavljen nakon što je, kako se sumnja, 5. septembra u Dečanskoj ulici napao advokaticu, tvrdi "Telegraf.rs". Tokom istrage utvrđeno je da se sumnja da je osumnjičeni napao još dvije žene, J. R. (22) i J. V. (35).

Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Za ovaj slučaj nadležno je Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

(Telegraf/MONDO)