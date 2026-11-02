Pred podgoričkim Višim sudom danas je nastavljeno suđenje u postupku povodom planiranje ubistva Marka Miljkovića i Veljka Belivuka na tivatskom aerodromu 2021. Sudu danas nije pristupio svjedok saradnik Hasan Turković koji je uredno pozvan.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pored Janka Vukadinovića,na optužnici su Radovan Stanišić, Mileta Jovanović, Momčilo Milić, Vladan Mijušković, Dušan Ivanović i Dalibor Medojević, piše Dan.

Postupak vodi sudija Ivan Perović. Suđenje je nastavljeno izvođenjem dokaza. Tako je danas sud izvršio uvid u audio video materijal na kojem je prikazan sadržaj jednog mobilno telefona. Prikazan je sadržaj nekoliko komunikacija koje se nalaze u jednom telefonu a čiji ekran je sniman, kako se sumnja, od strane takozvanog prikrivenog isljednika.

Sud je danas izvršio uvid u osam snimaka i nekoliko audio poruka.

Advokati iz redova odbrane su istakli da su ovi dokazi nezakoniti jer osobe koje su na snimnku nisu znale da ih treća osoba, koja je sa njima, snima. To su kazali i za audio poruke. Advokat Damir Lekić je tražio izuzeće ovih dokaza. Odbrana je ukazala da je ovim prekršen Zakon u pogledu nezakonitog snimanja i dijeljenja takvog sadržaja. Advokat Damir Lekić je istakao da odbrana i dalje ne zna ko je čovjek koji snima i na koji način je snimao optužene i gdje je držao kameru, javlja Dan.

Suprotno njima, Specijalni državni tužilac Miloš Šoškić je kazao da je ovaj dokaz zakonit.

Sudija Ivan Peorivć je konstatovao da se na vdieo snimku broj 8. vidi dopisivanje sa korisnimom "Laufer".

Sud je konstatovao da se na video snimku broj 9. takođe vidi komunikacija sa "Lauferom" i povodom toga repordukovana je jedna audio poruka.

- Nakon što korisnik telefona u čiji se sadržaj vrši uvid pita u 08.08 pm. "kad ću moći da probam pištolj", "Laufer" odgovara: "Brate, Glok 26, probaćeš ga u Tivat neđe". U 08.09 pm "Laufer" šalje glasovnu poruku: "brate moj ja nikog nisam zaj***o u životu, pa nisam ni tebe..." A takođe se u glasovnoj poruci čuje kako osoba govori da će sagovornik dobiti pare za odjelo i trošak, te da govori: "po metak u glavu i dva u vis" - konstatovao je sudija Perović.

Zatim se sudu obratio tužilac Šoškić.

- Čuje se i kako govori "povešće te u štek i na čekiranje karte" - dodao je tužilac.

U pomenutoj audio poruci se čulo i: "Uđeš iskusno, po metak u glavu, dva u vis".

Sudija je zatim upitao optuženog Janka Vukadinovića da li glas sa snimka pripada njemu. Vukadinović je kazao "ne".

Na video snimku broj 10. vidjela se fotografija Marka Miljkovića.

Na snimku broj 11. sud je konstatovao da se vidi displej telefona koji lice koje drži telefon drži na nozi i čuje se glasovna poruka u kojoj jedno lice traži uslugu od sagovornika jer, kako je navedeno, "neki drugovi će da iskoče iz zatvora".

Na video snimku broj 12. je, kako je sud konstatovao, takođe snimak ekrana telefona na kojem je prikazana i audio poruka. Sud je konstatovao da se komunikacija odvija sa korisnikom "Crni 87" koji šalje glasovnu poruku u kojoj se obraća sagovorniku: "Goga, ko su ljudi", nakon čega govori da dva momka treba da budu kod trafike kod zatvora i da ih odvede gdje on kaže.

Na snimku broj 13. sudija je konstatovao da se vidi unutrašnjost vozila u kojem su tri lica.

,,Vidljivo je lice suvozača. Očigledno je da se radi o optuženom Momčilu Miliću", naveo je sudija Perović..

Sudija je zatim upitao optuženog Momčila Milića da li je on na snimku a Milić je kazao da jeste. Dodao je dalje na pitanje suda da je jedno od lica na snimku i Hasan Turković.

Sudija povodom navedenog snimka konstatuje da se, između ostalog, čuje kako jedno lice govori "da se dovršava posao", te da se "daje jedan tebi, jedan Goran, jedan da pošmrčete". A takođe čuje se i kako lice govori da će dobiti "još robe".

Advokati iz redova odbrane su sudu više puta naveli da je očigledno da se radi o snimanju više lica a koja nisu znala da ih neko snima.

Sudija je zatim konstatovao da glas sa ovog snimka značajno podsječa na gals lica koje je komuniciralo sa naloga "Crni 87".

Odbrana je povodom toga ukazala da je potrebno vještačenje glasa. Tužilac je na to kazao da nema potrebe vještačiti nešto što je čak i sudu očigledno i da bi to vodilo odugovlačenju.

Sudu se u jednom trenu obratio i optuženi Momčilo Milić i kazao: "Ja nisma znao za ovaj snimak, niti da se snima,a vjerujem da nisu znali ni drugi".

Advokat Damir Lekić je tražio izdvajanje ovih dokaza kao pravno nevaljanih.

,,Nema dokaza da su druga dva lica iz ovog snimka znala za snimanje. Postoji krivično djelo neovlašćeno snimanje i fotografisanje", dodao je advokat Lekić.

Sudija je kazao da će odluku o vještačenju glsa i izdvajanju dokaza donijeti naknadno.

,,Životno je nelogično da osoba koja snima ne snima glave ljudi koji su u vozilu", naglasio je optuženi Vukadinović ukazujući sudu da se radi o tajnom snimanju.

Sud je zatim izvršio uvid u snimak broj 14.. Na njemu, kako je sudija naveo, se vidi parking i čuju nerazgovjetno glasovi više lica.

Sudija je zatim upitao optuženog Milića je li njegovo vozilo sa snimka. Milić je odgovorio da je to Golf 5 plus.

Sudija je dalje naveo da se na snimku broj 15. vidi lice kako izlazi iz vozila i prilazi ženskoj osobi koju pita: "Je li kod tebe". Zatim, kako je navedeno, ženska osoba potvrdno odgovara i predaje mu mobilni telefon.

U jednom trenu sud je povodom navedenog snimka upitao optuženog Janka Vukadinovića da li je ta ženska osoba A.M. na šta je Vukadinović kazao da jeste.

Suđenje se nastavlja 23.11.2026. kada je planirano saslušanje svjedoka saradnika.

Navodi istrage:

Podsjećamo, Specijalno tužilaštvo optužilo je Janka Vukadinovića da je sa sada pokojnim Jovanom Vukotićem krajem 2019. godine formirao kriminalnu organizaciju radi izvršenja teških krivičnih djela.

Pored Janka Vukadinovića,na optužnici su Radovan Stanišić, Mileta Jovanović, Momčilo Milić, Vladan Mijušković, Dušan Ivanović i Dalibor Medojević.

Osoba sa kodnim imenom Kamenko Kuč u predmetu je dobila status svjedoka saradnika i zaštićenog svjedoka, a Hasan Turković dobio status svjedoka saradnika.

Prema navodima tužilaštva, zaštićeni svjedok i Jovanović trebali su krajem januara 2021. godine da ubiju Belivuka i Miljkovića dok na tivatskom aerodromu budu čekali u redu za čekiranje karata za let za Beograd nakon posjete vođi kavačkog klana Radoju Zviceru.

SDT navodi da su oni na automobilu marke,,opel Zafira” postavili lažne tabilice. Prema navodima iz istrage narednog dana uputili su se prema Aerodromu Tivat. Njihov kriminalni plan osujetila je policija koja ih je tada i presrela.

Kako su ranije objavili mediji, Kamenko Kuč je u svom iskazu pred tužiocem naveo da je plan grupe Janka Vukadinovića prvo bio da ubiju vođu kavačkog klana Slobodana Kašćelana kada je trebao da dođe u podgorički Viši sud na zakazano suđenje. Pošto je suđenje odloženo, kako istraga navodi, kriminalna organizacija je promijenila plan i za cilj postavila planiranje likvidacije Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, saradnike kavačkog klana.

SDT je na osnovu istrage navelo da je neposrednim izvršiocima likvidacije Kašćelana trebalo da bude isplaćeno 500.000 eura, dok su za krivično djelo u Tivtu trebali da budu isplaćeni sa 700.000 i 1.300.000 eura.

Podsjećamo, Belivuk i Miljković su 30. januara 2020. godine ujutro napustili Crnu Goru. Tada su u Beogradu uhapšeni od strane nadležnih organa Srbije, zbog sumnje da su izvršili više krivičnih djela i veći broj ubistava i otmica, prenosi Dan.