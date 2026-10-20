Pred podgoričkim Višim sudom juče je održano suđenje u postupku povodom planiranje ubistva Marka Miljkovića i Veljka Belivuka na tivatskom aerodromu 2021.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Postupak vodi sudija Ivan Perović. Suđenje je nastavljeno sprovođenjem dokaza.

Sud je izvršio uvid u fotodokumentaciju na kojoj se vide razmijenjene poruke sa naloga „Laufer“, i „Crni87“. U tim porukama se govori o novcu, isprobavanju pištolja i "sklanjanju u Bosnu nakon akcije“. U prikazanoj komunikaciji pominju se i Marko Miljković i Veljko Belivuk.

Prema navodima SDT-a nalog "Laufer" je koristio optuženi Janko Vukadinović.

Optuženi Janko Vukadinović je sudu kazao da su fotografije iz poruka, koje su provedene kao dokaz, nezakonite. Optuženi Vukadinović je u obraćanju sudu istakao da je poruke fotografisao prikriveni isljednik, koji je sada zaštićeni svjedok pod imenom Kamenko Kuč, piše Dan.

Vukadinović je u obraćanju sudu istakao da institut koji se vezuje za "prikrivenog isljednika" u predmetno vrijeme nije bio dozvoljen odredbama Zakona o krivičnom postupku.

Dodao je da je fotografije zatim Kamenko Kuč dostavljao sada optuženim policajcima Petru Lazoviću i Ljubu Miloviću.

,,,Ovaj dokaz je nezakonit jer je poruke slikao prikriveni isljednik. Njih dvojica (Lazović i Milović) su sa tadašnjim specijalnim tužiocem Sašom Čađenovićem na osnovu ovakvih nezakonitih dokaza pripremali optužnice", kazao je Vukadinović.

Optuženi je kazao da se postavlja pitanje kome su slikane poruke i zašto bi neko slikao poruke koje se brišu nakon jednog dana.

Na predmetnim porukama se govorilo i o posljedicama ukoliko bi došlo do likvidacije Belivuka i Miljkovića. Navodi se i da bi za to krivično djelo ubica dobio novac kojim bi,,zbrinuo porodicu do kraja života“.

Sadržaj jedne od poruka koja je provedena kao dokaz: "Ne možeš da ležiš preko 15 godina. Nisam nikog ostavio, pa neću ni tebe".

Branilac Dušana Ivanovića, advokat Srđan Vuković, sudu je kazao da na prikazanoj fotodokumentaciji nema datuma. Advokat smatra da su predmetne poruke istrgnute iz konteksta.

Advokat je istakao da se ne vidi razgovor koji je prethodnio poruci u kojoj se pominju Marko Miljković i Veljko Belivuk.

Kad još jedan od upitnih segmenata ovih dokaza, prema stavu advokata, je i hronologija koju je navelo SDT.

Advokat je podsjetio da je prema tvrdnjama SDT-a prvobitno bilo planirano ubistvo Slobodana Kašćelana, a da se grupa nakon odlaganja njegovog suđenja preusmjerila na planiranje ubistva Belivuka i Miljkovića. Advokat je zatim upitao kako su učesnici komunikacija iz decembra 2020. godine mogli znati da će Kašćelanovo suđenje, zakazano za januar naredne godine, biti odloženo, prenosi Dan.

Podsjećamo, Specijalno tužilaštvo optužilo je Janka Vukadinovića da je sa sada pokojnim Jovanom Vukotićem krajem 2019. godine formirao kriminalnu organizaciju radi izvršenja teških krivičnih djela.

Pored Janka Vukadinovića,na optužnici su Radovan Stanišić, Mileta Jovanović, Momčilo Milić, Vladan Mijušković, Dušan Ivanović i nekadašnji načelnik Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta Dalibor Medojević.

Osoba sa kodnim imenom Kamenko Kuč u predmetu je dobila status svjedoka saradnika i zaštićenog svjedoka, a Haris Turković dobio status svjedoka saradnika.

Prema navodima tužilaštva, zaštićeni svjedok i Jovanović trebali su krajem januara 2021. godine da ubiju Belivuka i Miljkovića dok na tivatskom aerodromu budu čekali u redu za čekiranje karata za let za Beograd nakon posjete vođi kavačkog klana Radoju Zviceru.

SDT navodi da su oni na automobilu marke,,opel Zafira” postavili lažne tabilice. Prema navodima iz istrage narednog dana uputili su se prema Aerodromu Tivat. Njihov kriminalni plan osujetila je policija koja ih je tada i presrela.

Kako su ranije objavili mediji, Kamenko Kuč je u svom iskazu pred tužiocem naveo da je plan grupe Janka Vukadinovića prvo bio da ubiju vođu kavačkog klana Slobodana Kašćelana kada je trebao da dođe u podgorički Viši sud na zakazano suđenje. Pošto je suđenje odloženo, kako istraga navodi, kriminalna organizacija je promijenila plan i za cilj postavila planiranje likvidacije Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, saradnike kavačkog klana.

SDT je na osnovu istrage navelo da je neposrednim izvršiocima likvidacije Kašćelana trebalo da bude isplaćeno 500.000 eura, dok su za krivično djelo u Tivtu trebali da budu isplaćeni sa 700.000 i 1.300.000 eura.

Podsjećamo, Belivuk i Miljković su 30. januara 2020. godine ujutro napustili Crnu Goru. Tada su u Beogradu uhapšeni od strane nadležnih organa Srbije, zbog sumnje da su izvršili više krivičnih djela i veći broj ubistava i otmica.