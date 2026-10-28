Na jednom od snimaka čuje se poruka: “Čuo sam da si se dogovarao da ćeš sam nekoga da otreseš, ti dogovori sa njima kako i koga”.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Optuženi Mileta Jovanović osporio je juče u Višem sudu u Podgorici zakonitost video-snimaka komunikacije preko Skaj aplikacije, tvrdeći da ih nijesu sačinili policijski službenici, već zaštićeni svjedok i svjedok saradnik u postupku za planiranje likvidacije Beograđana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića na tivatskom aerodromu u januaru 2021. godine, pišu Vijesti.

Jovanović, kojeg Specijalno državno tužilaštvo (SDT) tereti da je kao pripadnik kriminalne organizacije Janka Vukadinovića učestvovao u planiranju tih ubistava, kazao je da su poruke od 16. januara 2021. godine, podešene da nestanu nakon 24 sata, snimali vlasnik telefona, koji je u postupku dobio status zaštićenog svjedoka pod kodnim imenom Kamenko Kuč i svjedok saradnik Hasan Turković.

Tokom jučerašnjeg ročišta prikazani su video-snimci ekrana mobilnog telefona sa pisanom i glasovnom komunikacijom preko Skaj aplikacije, između zaštićenog svjedoka i osobe koja je koristila nadimak “Crni87”.

Na jednom od snimaka čuje se poruka: “Čuo sam da si se dogovarao da ćeš sam nekoga da otreseš, ti dogovori sa njima kako i koga”.

Potom se čuje drugi muški glas koji odgovara: “Nijesam se ja dogovarao ni sa kim”.

U drugoj glasovnoj poruci korisnik naloga “Crni87” govori: “Čuo sam da je to bio taj kod Delte, baš lagan. Toga bih i ja mogao završiti, tako je to bilo lagano, da znaš samo. Opet se prati čovjek. Čim bude na dobro mjesto postavljen ti ga ‘treseš’”.

Jovanović je ocijenio da prikazani snimci potvrđuju njegovu odbranu da je optužnica protiv njega montirana i da su u njenom sačinjavanju učestvovali pojedini bivši predstavnici tužilaštva i policije.

“Saša Čađenović je narkomana koji ne zna ni poruku da napiše postavio za zaštićenog svjedoka, dok je status svjedoka saradnika dodijelio prevarantu Hasanu Turkoviću”.

On je rekao da su poruke snimane 16. januara 2021. godine, pet dana prije njegovog hapšenja, 21. januara, ocjenjujući da je nelogično da je neko tada snimao komunikaciju sa tajne aplikacije, prenose Vijesti.

Prema njegovim riječima, takvo postupanje bilo bi razumljivije da su snimanje obavljali policijski službenici u okviru istrage.

Zakonitost i način pribavljanja tih dokaza problematizovala je i advokatica Svetlana Vujanović, braniteljka optuženog Vladana Mijuškovića, koji se nalazi u bjekstvu.

Zatražila je da se razjasni da li je pregledanje telefona predstavljalo službenu radnju pretresanja i, ukoliko jeste, kada je obavljena.

Ukazala je da se na snimcima jasno vidi prst osobe koja prelistava sadržaj telefona, zbog čega smatra važnim da se utvrdi ko je rukovao uređajem - službenik kriminalističke policije, kriminalističke tehnike ili vlasnik telefona.

Zakonitost Skaj komunikacije osporavao je i prvooptuženi Janko Vukadinović na prethodnom ročištu, održanom 19. oktobra.

On je tada tvrdio da je poruke fotografisao prikriveni isljednik, sada zaštićeni svjedok Kamenko Kuč i dostavljao ih policajcima Petru Lazoviću i Ljubu Miloviću, koji su u međuvremenu optuženi u drugim predmetima.

Vukadinović je ocijenio da je riječ o nezakonito pribavljenim dokazima, navodeći da institut agenta provokatora u vrijeme njihovog prikupljanja nije bio dozvoljen odredbama Zakonika o krivičnom postupku.

“Ovaj dokaz je nezakonit jer je poruke slikao prikriveni isljednik. Njih dvojica su sa tadašnjim specijalnim tužiocem Sašom Čađenovićem na osnovu ovakvih nezakonitih dokaza pripremali optužnice”, kazao je Vukadinović, javljaju Vijesti.

Dodao je da tužilaštvo može provjeriti njegove tvrdnje, koje je, kako je naveo, iznio i prilikom davanja odbrane.

Optužbe na račun Lazovića i Milovića iznio je nakon što je sud pregledao fotodokumentaciju razmijenjenih poruka između naloga “Laufer”, koji mu se pripisuje, i “Crni87”.

U toj komunikaciji govorilo se o novcu, nabavci stvari, isprobavanju pištolja i sklanjanju u Bosnu nakon “akcije”.