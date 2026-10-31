Prema ocjeni suda, postoji osnovana sumnja da je nekretninu Klakor dobio od pokojnog pripadnika škaljarskog klana Mila Radulovića kao nagradu za pomaganje u ubistvu Slobodana Šaranovića.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Vijeće Višeg suda u Podgorici odbilo je žalbu L. D., bivše supruge Lazara Klakora, i potvrdilo zabranu raspolaganja stanom od 50 kvadrata u Mrčevcu, u Tivtu, zbog sumnje da je kupljen novcem stečenim kriminalnom djelatnošću, prenose Vijesti.

Prema ocjeni suda, postoji osnovana sumnja da je nekretninu Klakor dobio od pokojnog pripadnika škaljarskog klana Mila Radulovića kao nagradu za pomaganje u ubistvu Slobodana Šaranovića.

Takav zaključak sud je zasnovao na porukama sa nekada kriptovane aplikacije SKY ECC, razmijenjenim između Radulovića i Radoja Zvicera, kao i na Klakorovoj komunikaciji sa Tripom Ivovićem.

U obrazloženju se navodi da iz prepiske od 14. oktobra 2020. proizlazi da je Radulović Klakoru kupio stan zbog njegove uloge u ubistvu Šaranovića. Sud se pozvao i na poruku koju je Klakor 15. decembra iste godine poslao Ivoviću:

“Pi, dobro je što mu nijesam reko đe je stan, niko ne zna”.

L. D. je stan površine 50 kvadrata kupila 18. avgusta 2020. godine za 60.000 eura. Sud smatra da vrijeme kupovine odgovara periodu djelovanja kriminalne organizacije za čije članstvo je Klakor osumnjičen, dok poruka o skrivanju lokacije dodatno potkrepljuje sumnju da je riječ o istoj nekretnini.

Bivša supruga Klakora osporila je takve navode, tvrdeći da se poruke ne odnose na njen stan, već na drugu nekretninu čija lokacija nije bila poznata.

U žalbi je navela da je stan kupila od višegodišnje lične i porodične ušteđevine. Tvrdila je da je nakon razvoda od Klakora 2012. godine radila više poslova, uključujući čišćenje jahti i apartmana, za šta je novac uglavnom dobijala u gotovini.

Kao dokaz finansijske pomoći porodice navela je kredit od 20.000 eura koji je njen pokojni otac podigao 2017. godine, kao i sopstveni kredit od 3.000 eura.

Međutim, vijeće je ocijenilo da ti navodi nijesu potkrijepljeni odgovarajućom dokumentacijom. Kako se ističe u rješenju, podizanje kredita njenog oca samo po sebi ne dokazuje da je novac predat kćerki, dok ni za sopstveni kredit nije dokazano da je iskorišćen za kupovinu nekretnine.

Sud je ukazao i da L. D. nije dostavila dokaze o redovnim prihodima, niti dokumentaciju kojom bi potvrdila zaradu od čišćenja jahti i apartmana.

“Isto tako, imalac nije pružila dokaze o svojim redovnim prihodima”, navedeno je u obrazloženju.

Vijeće je zbog toga zaključilo da za sada nije otklonjena sumnja da je stan kupljen novcem koji potiče od kriminalne djelatnosti.

Sud se osvrnuo i na navode L. D. da Klakor posjeduje drugu imovinu u Đuraševićima, uključujući kuću koju je, prema njenim tvrdnjama, renovirao i potom poklonio brataniću. Međutim, ocijenjeno je da te okolnosti ne dokazuju da Klakor nije finansirao kupovinu stana u Tivtu, pišu Vijesti.

Privremena zabrana raspolaganja određena je 21. jula, na predlog Specijalnog državnog tužilaštva od 29. aprila 2026. godine, a vijeće je 18. septembra potvrdilo tu mjeru.

Njome L. D. nije zabranjeno da koristi stan, već samo da ga proda ili na drugi način otuđi dok se provjerava porijeklo novca kojim je kupljen.

Sud je ocijenio da je mjera neophodna kako bi se spriječilo da eventualno trajno oduzimanje imovine bude otežano ili onemogućeno. Naglašeno je da je riječ o privremenoj mjeri i da njome još nije odlučeno o trajnom oduzimanju nekretnine.

Protiv Lazara Klakora vodi se istraga zbog sumnje na stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo. Prema optužnici SDT-a, Klakor i Tripo Ivović učestvovali su u pomaganju ubistva Slobodana Šaranovića, uključujući skrivanje neposrednih izvršilaca nakon zločina.

Tužilaštvo tvrdi da je kriminalnu organizaciju u drugoj polovini 2015. godine formirao sada pokojni Mile Radulović sa Alanom Kožarom, a da je djelovala zbog likvidacija pripadnika suprotstavljene kriminalne grupe i preuzimanja kontrole nad poslovima sa drogom.

Prema navodima SDT-a, Radulović je Klakoru kupio stan u Tivtu kao nagradu za pomaganje u ubistvu Šaranovića.

Klakor je jedan od osmorice okrivljenih u ovom predmetu, a uhapšen je u aprilu ove godine u akciji Specijalnog policijskog odjeljenja.