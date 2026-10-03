SDT tvrdi da su vrbovani radi izvršenja neodređenog broja ubistava i teških ubistava, a da su Radulović i Kožar za sebe odredili da odlučuju koje će osobe biti ubijene iz bezobzirne osvete i radi uspostavljanja prevlasti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Okrivljeni Lazar Klakor, Tripo Ivović, Stefan Janković, Stefan Đukić Mandić, Vuk Lakićević, Stefan Mićić, Predrag Đuričković i Mališa Bubanja, zajedno sa sada pokojnima Damirom Hodžićem, Zijadom Nurkovićem i Edmondom Mustafom, postali su, prema optužnici Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), pripadnici kriminalne organizacije koju su u drugoj polovini 2015. godine na teritoriji Crne Gore, Kraljevine Španije i drugih država Evrope organizovali sada pokojni Mile Radulović i Alan Kožar, pišu "Vijesti".

Prema optužnici, Radulović i Kožar su Damira Hodžića i Mustafu vrbovali u drugoj polovini 2015. godine, Lazara Klakora, Tripa Ivovića, Stefana Jankovića i Zijada Nurkovića početkom 2017, a Stefana Đukića Mandića, Vuka Lakićevića, Stefana Mićića, Predraga Đuričkovića i Mališu Bubanju u prvoj polovini 2019. godine.

SDT tvrdi da su vrbovani radi izvršenja neodređenog broja ubistava i teških ubistava, a da su Radulović i Kožar za sebe odredili da odlučuju koje će osobe biti ubijene iz bezobzirne osvete i radi uspostavljanja prevlasti.

Stefan Đukić Mandić, Lazar Klakor, Tripo Ivović, Vuk Lakićević, Stefan Janković i Stefan Mićić, prema optužnici, imali su zadatak da postupaju po naredbama Radulovića i Kožara i da zajedno sa Hodžićem, Nurkovićem i Mustafom ubijaju pripadnike suprotstavljene kriminalne organizacije koje organizatori odrede.

Njihov zadatak bio je i da nabavljaju vozila i druga sredstva potrebna za realizaciju kriminalnog plana, učestvuju u mučenju i lišenju života, kao i da uklanjaju tragove i dokaze izvršenih ubistava i skrivaju posmrtne ostatke.

Mališa Bubanja je, tvrdi SDT, imao zadatak da pripadnicima kriminalne organizacije nabavlja kriptovane telefone sa instaliranom aplikacijom SKY ECC.

Predrag Đuričković je, prema tužilačkim navodima, trebalo da uspostavlja kontakte sa pripadnicima suprotstavljene kriminalne organizacije sa kojima se družio i da ih obmanom namami na unaprijed određene lokacije.

Tamo bi ih čekali Đukić Mandić, Lakićević, Janković i Mićić, koji bi od njih iznuđivali informacije o djelovanju suprotstavljene kriminalne organizacije, a zatim ih ubili. Klakor i Ivović su, prema optužnici, učestvovali u uklanjanju tragova i dokaza i skrivanju posmrtnih ostataka.

SDT im na teret stavlja krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

Radulović i Kožar su, prema optužnici, sačinili kriminalni plan da iz koristoljublja i bezobzirne osvete budu ubijeni Davor Prelević i Siniša Vlahović, za koje su raspolagali informacijama da za suprotstavljenu kriminalnu organizaciju čuvaju velike količine kokaina.

Planom su, tvrdi SDT, bili obuhvaćeni i Željko Bulatović, Marko Sjekloća i Ilija Krstić iz Leskovca, za koje su organizatori imali informacije da su određeni za neposredne izvršioce ubistava istaknutih pripadnika njihove kriminalne organizacije.

Među metama je bio i Slobodan Šaranović, za kojeg su smatrali da je iz bezobzirne osvete organizovao i platio ubistvo Nikole Bojovića, rođenog brata Luke Bojovića.

Stefan Janković, Lazar Klakor i Tripo Ivović su, prema optužnici, 11. marta 2017. godine u Budvi, zajedno sa Zijadom Nurkovićem i neidentifikovanim osobama koje je Radulović oslovljavao pseudonimima “M” i “S”, učestvovali u realizaciji tog ubistva.

SDT tvrdi da su Damir Hodžić i Edmond Mustafa krajem oktobra 2015. godine na teritoriji Ulcinja ukrali automobil “BMW”, koji su potom sakrili na planini Sutorman, na teritoriji Bara.

Vozilo je kasnije stavljeno na raspolaganje Stefanu Jankoviću i Zijadu Nurkoviću, koji su, prema optužnici, za novčanu naknadu od po 500.000 eura prihvatili da budu neposredni izvršioci ubistva.

Janković je dobio automatsku pušku M70 AB2, a Nurković pištolj “Jericho”, model 941, sa obrisanim fabričkim brojem.

Na ukradeni “BMW” postavljene su registarske oznake ukradene sa drugog automobila, nakon čega su Janković i Nurković otišli u Budvu.

Kada su od pripadnika kriminalne organizacije označenih pseudonimima “M” i “S” dobili informaciju da se Šaranović nalazi na pogodnom mjestu, došli su u Ulicu popa Jola Zeca, prenose "Vijesti".

Prema optužnici, Janković je oko 22 sata prema Šaranoviću ispalio šest hitaca iz automatske puške, a Nurković 14 hitaca iz pištolja “Jericho”. Šaranović je od zadobijenih povreda preminuo.

Nakon ubistva pobjegli su automobilom, koji su sakrili na makadamskom putu u mjestu Dub, sa desne strane magistralnog puta preko brda Trojica između Tivta i Kotora, a potom ga polili benzinom i zapalili zajedno sa oružjem.

Klakor, Ivović i druga neidentifikovana lica su, prema optužnici, potom prihvatili Jankovića i Nurkovića i skrivali ih na teritorijama Tivta i Kotora.

SDT tvrdi da su Radulović i Kožar kao nagradu za ubistvo, umjesto obećanih 500.000, Jankoviću i Nurkoviću isplatili po 250.000 eura, dok je Radulović Klakoru kao nagradu za ubistvo Šaranovića kupio stan u Tivtu.

Stefan Janković i Stefan Mićić su, prema optužnici, 1. juna 2018. godine na ostrvu Majorka u Kraljevini Španiji, zajedno sa Zijadom Nurkovićem i više neidentifikovanih osoba, iz koristoljublja ubili crnogorske državljane Sinišu Vlahovića i Davora Prelevića.

SDT tvrdi da su prethodno dobili informaciju da Vlahović i Prelević za interese suprotstavljene kriminalne organizacije u kući na nepoznatoj lokaciji na Majorci čuvaju najmanje 400 kilograma kokaina.

Prema optužnici, njih dvojica su ubijena na za sada neutvrđen način, nakon čega je oduzet kokain koji su čuvali.

Droga je, tvrdi tužilaštvo, podijeljena sa drugim pripadnicima kriminalne organizacije, dok su posmrtni ostaci Vlahovića i Prelevića sakriveni na za sada neutvrđenoj lokaciji.

Stefan Đukić Mandić, Vuk Lakićević, Stefan Janković, Lazar Klakor i Tripo Ivović terete se da su krajem maja ili početkom juna 2019. godine na teritoriji Budve, na podmukao način i iz bezobzirne osvete, ubili državljanina Srbije Iliju Krstića iz Leskovca.

Prema optužnici, Lakićević je, koristeći odnos povjerenja sa Krstićem, sa kojim se družio, došao u stan na brdu Prijevor u Jazu u kojem se ovaj skrivao.

Krstić mu je, tvrdi SDT, rekao da se zajedno sa Željkom Bulatovićem i Markom Sjekloćom priprema da za novčanu naknadu ubije Marka Ljubišu “Kana iz Budve”.

Lakićević, Đukić Mandić i Janković potom su ga, prema optužnici, oteli i silom od njega iznuđivali informacije o djelovanju suprotstavljene kriminalne organizacije.

Krstića su zatim odveli na teritoriju Kotora, gdje su ga, tvrdi SDT, ubili zajedno sa Klakorom i Ivovićem.

Jedan od okrivljenih ispalio mu je hitac u glavu iz vatrenog oružja neutvrđene marke i kalibra.

Posmrtne ostatke pokušali su da spale automobilskim gumama u tvrđavi Trašte na brdu Grabovac u Kotoru, a zatim ih spustili u bistijernu tvrđave i pričvrstili betonskim tegom kako bi ostali neotkriveni u vodi.

Ulaz u bistijernu potom su izbetonirali.

Posmrtni ostaci Ilije Krstića pronađeni su 19. maja 2025. godine.

Stefan Đukić Mandić, Stefan Janković, Stefan Mićić, Predrag Đuričković i Mališa Bubanja terete se da su 18. juna 2019. godine na planini Sutorman, na teritoriji Bara, na podmukao način i iz bezobzirne osvete ubili Željka Bulatovića i Marka Sjekloću, pišu "Vijesti".

Prema optužnici, Đuričković je, na zahtjev Alana Kožara i koristeći odnos povjerenja sa Bulatovićem, stupio u kontakt sa njim i obmanom ga namamio da zajedno sa Sjekloćom iz Podgorice dođe na Sutorman.

Navodni razlog sastanka bio je dogovor o ubistvu Marka Ljubiše “Kana” iz Budve.

Po dolasku na dogovoreno mjesto, Đukić Mandić, Janković, Mićić i druga neidentifikovana lica su ih, tvrdi SDT, oteli i silom od njih iznuđivali informacije o djelovanju i planovima suprotstavljene kriminalne organizacije.

Potom su ih ubili vatrenim oružjem neutvrđene marke.

Radi uklanjanja tragova i dokaza zapalili su vozilo kojim su Bulatović i Sjekloća došli na dogovoreno mjesto.

Kako se pokvarila “lada niva” koju su nabavili za izvršenje krivičnog djela, pozvali su Mališu Bubanju da svojim terenskim vozilom iz Bara dođe na Sutorman.

Bubanja je, prema optužnici, znajući da je realizovan dio kriminalnog plana koji se odnosio na ubistva Bulatovića i Sjekloće, zajedno sa Đukićem Mandićem, Jankovićem i Mićićem prevezao njihove posmrtne ostatke na za sada neutvrđenu lokaciju na Sutormanu, gdje su ih zakopali.

“Alfa romeo 147”, vlasništvo Željka Bulatovića, odvezli su i zapalili pored lokalnog puta Virpazar - Bar, u selu Limljani na prevoju Sutorman.

Automobil je pronađen 5. avgusta 2019. godine.