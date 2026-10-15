Pejović je "Vijestima" kazao da nadležni nisu u odredili njegovo zadržavanje.

Izvor: MONDO/ MILICA MRVALJEVIĆ

Fotoreporter „Vijesti“ Boris Pejović napustio je zgradu Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, nakon što je prethodno sam sebe prijavio zbog prijetnji upućenih najvišim državnim zvaničnicima i poslanicima, prenose Vijesti.

Pejović je „Vijestima“ rekao da mu nadležni nisu odredili zadržavanje.

On je danas došao u Odjeljenje bezbjednosti Podgorica kako bi prijavio samog sebe, nakon što je, reagujući na presudu u slučaju prijetnji upućenih njemu i kolegi Balši Rudoviću, javno uputio prijetnje najvišim državnim funkcionerima.

Prilikom prijave, inspektoru je saopštio da je zaposlen u Nezavisnom dnevniku „Vijesti“ na radnom mjestu fotoreportera.



"I prijavljujem sledeće - kako sam danas bio razočaran presudom suda u Bijelom Polju, u kojoj sam ja tokom radnog zadatka bio verbalno napadnut, tj. od strane Filipa Ciklića, upućene su mi prijetnje smrću, kao i uvrede, kako meni tako i kolegi Balši Rudoviću, Zbog navedenog događaja, Ciklić je optužen i osuđen, po čl. 8, Zakona o JRM sa novčanom kaznom od 300 eura, odnosno od 150 eura, ako ih uplati u roku od 30 dana, od pravosnažnosti presude. Povodom toga pošto sam zaključio da je u našoj državi i pred našim zakonodavstvom, jednostavno prijetiti bilo kome, ako imate 150 eura u džepu, odlučio sam da iste prijetnje i uvrede uputim javno, putem saopštenja kroz medije, jer ih smatram odgovornim za ovako nakaradan zakon, predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću, bivšem predsjedniku Milu Đukanoviću, premijeru Milojku Spajiću, ministru pravde Bojanu Božoviću, potpredsjedniku Vlade za bezbjednost, Aleksi Bečiću, predsjednici Vrhovnog suda, Valentini Pavličić, vrhovnom državnom tužiocu Miloradu Mmarkoviću, glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću, predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću, kao i svim poslanicima crnogorskog parlamenta. Radi se o sledećim riječima - trebali smo da vas ubijemo, mogli smo da vas ubijemo, trebali ste da izgubite glave. takođe želim da im poručim da su 'ustaše i izdajnici', a radi se o istim riječima koje su meni upućene u Gornjem Zaostru, dana 8. 8.2025. godine od strane Filipa Ciklića, uz ograničavanje slobode kretanja", kazao je, pišu Vijesti.





Ova objava je danas u 15:30 h, postavljena na portalu dn "Vijesti", Sindikata medija Crne Gore i ostalim portalima.

Pejović je naveo i da skrinšot i link objave može dostaviti postupajućem policijskom službeniku.

"Očekujem da, ako budem kažnjen zbog navedene objave, to bude sa 150 eura, na osnovu čl. 8, zakona o JRM, jer Ustav Crne Gore nalaže da smo svi jednaki pred zakonima ove države", kazao je Pejović.

Pejović je ranije danas najavio da će policiji podnijeti prijavu protiv sebe, nezadovoljan kaznom izrečenom Filipu Cikiću zbog prijetnji smrću novinarima u Gornjem Zaostru kod Berana, 8. avgusta prošle godine, prenose Vijesti.

U saopštenju je ponovio riječi koje su, kako je naveo, tada njemu upućene: "Trebali smo da vas ubijemo, mogli smo da vas ubijemo, trebali ste da izgubite glave".

Poručio je da očekuje da za iste riječi bude kažnjen kao Cikić, pozivajući se na jednakost svih pred zakonom.

On je, ranije danas, kazao da zbog svega što je doživio, počinje da se pita da li je u Crnoj Gori jeftinije prijetiti novinarima nego napraviti saobraćajni prekršaj.

"To nije samo moje lično pitanje, već pitanje na koje odgovor duguju svi koji kreiraju zakone, izriču kazne i javno govore o vladavini prava. Poučen ovim iskustvom, ovom prilikom iznosim javno prijetnje predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću, bivšem predsjedniku Milu Đukanoviću, predsjedniku Vlade Milojku Spajiću, ministru pravde Bojanu Božoviću, potpredsjedniku Vlade za bezbjednost Aleksi Bečiću, predsjednici Vrhovnog suda Valentini Pavličić, vrhovnom državnom tužiocu Miloradu Markoviću, glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću, predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću, kao i svim poslanicima crnogorskog parlamenta. Ovom prilikom im javno poručujem sledeće riječi prijetnje : 'Trebali smo da vas ubijemo,mogli smo da vas ubijemo, trebali ste da izgubite glave'. Takođe želim da im poručim da su ustaše i izdajnici. To su iste prijetnje koje su meni, uz ograničavanje kretanja i nasrtanje na moje tijelo, saopštene u Gornjem Zaostru kod Berana od strane Filipa Cikića. Očekujem da budem kažnjen kao i on, novčanom kaznom od 150 eura, na osnovu člana 8 Zakona o javnom redu i miru, zbog izrečenih prijetnji, jer Ustav nalaže da smo svi jednaki pred zakonima ove države", rekao je Pejović, prenose Vijesti.

Cikiću je izrečena novčana kazna od 300 eura.

Pejović je u reagovanju naveo da će ona iznositi 150 eura ako bude plaćena u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude, upoređujući taj iznos sa kaznom koju je nedavno dobio zbog telefoniranja tokom vožnje.

Ocijenio je da takva kaznena politika obeshrabruje novinare, a ohrabruje one koji im prijete.