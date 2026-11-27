Odluke su donijete u okviru razmatranja kadrovskih pitanja na današnjoj sjednici Vlade.

Izvor: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore je na 144. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Milojko Spajić, razmatrala više kadrovskih pitanja i donijela nekoliko odluka koje se odnose na imenovanja i razrješenja u državnim institucijama.

Tom prilikom, usvojena su sljedeća rješenja:

-Dragutinu Kaleziću prestaje mandat vršioca dužnosti sekretara Ministarstva energetike i rudarstva, nakon čega je imenovan za sekretara ovog ministarstva.

-Razriješeni su predsjednik Upravnog odbora Javne ustanove Specijalistička veterinarska laboratorija Saša Drljević, kao i članovi ovog tijela Mevlida Hrapović i Bojan Adžić.

-Za novog predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Specijalistička veterinarska laboratorija imenovan je Saša Drljević, dok su Mevlida Hrapović i Bojan Adžić imenovani za članove.

-Ksenija Barjaktarović razriješena je dužnosti glavne revizorke Revizorskog tijela.

Odluke su donijete u okviru razmatranja kadrovskih pitanja na današnjoj sjednici Vlade.