Bivši ministar odbrane, optuženi Predrag Bošković saopštio je danas pred Višim sudom u Podgorici da je otac specijalnog tužioca Vukasa Radonjića, dobio stan od države pod povoljnim uslovima što je, kako je naveo, interesantan podatak.

Izvor: predrag bošković

On je to saopštio na ponovnom suđenju u kojem su on on, Suad Numanović, Budimir Šegrt, Sanja Vlahović, Ivan Brajović, Dražen Miličković, Damir Šehović, Dragica Sekulić, Osman Nurković, Suzana Pribilović, Jelena Radonjić i Aleksandar Jovićević optuženi da su prilikom dodjele stambenih kredita oštetili državnu kasu za 2,6 miliona eura, piše Pobjeda.

,,Način na koji smo mi postupili bila je politika vlade, ne Predraga Boškovića, nego od 1945. godine pa nadalje. Ističem da je otac postupajućeg tužioca dobio stan pod povoljnim uslovima, što je interesantno za ovaj slučaj", istakao je Bošković.

Podsjetimo, Apelacioni sud ukinuo je prvostepenu presudu kojom su svi optuženi oslobođeni krivice, te uvažio žalbe Specijalnog državnog tužilaštva u Podgorici i Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

,,Ja se ne osjećam krivim. Poslije svih godina i procesa koji se vode protiv mene, danas sam siguran da su svi ti procesi politički motivisani protiv mene i da su ostali optuženi samo kolateralna šteta", kazao je okrivljeni Bošković pred tročlanim vijećem kojim predsjedava sutkinja Vesna Kovačević.

Nakon što je bivši ministar odbrane saopštio podatak da je otac tužioca Radonjića dobio stan od države, reagovao je advokat Velibor Marković i kazao kako bi postupajući tužilac trebao da sam inicira izuzeće u ovom predmetu.

,,Smatram da tužilac Radonjić treba da razmisli o tome da li od glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića treba da zatraži izuzeće od postupanja u ovom predmetu", saopštio je advokat Marković.

Tužilac Radonjić je, potom, pojasnio da nije sporio činjenicu da je njegov otac 1992. godine dobio stan od države, ali da ne zna pod kojim uslovima ga je tada i dobio.

,,Predmet ovog postupka nije dodjela stanova, nego dodijela kredita za poboljšanje uslova stanovanja, za koje smatram da je nezakonito. Imao sam šest godina kada je moj otac dobio stan i ne pada mi na pamet da istražujem pod kojim uslovima ga je dobio", izričit je bio Radonjić.

On je podsjetio da je predmet dodjele stanova funkcionerima u fazi izviđaja te da postupa i u tom predmetu.

Sutkinja Kovačević se, zatim, obratila odbrani i saopštila da mogu zatražiti izuzeće tužioca Radonjića.

,,Ali ovo vijeće neće tražiti spise predmeta o stanu oca tužioca", decidna je bila Kovačević.

Potom je advokat Marković i zvanično zatražio izuzeće Radonjića od daljeg postupanja u ovom predmetu.

,,Jer tužilac nije sporio da je i njegov otac pod istim uslovima i od strane iste Komisije ali u drugom personalnom sastavu dobio stan", kazao je, između ostalog, advokat Marković.

Sa druge strane, tužilac Radonjić je stava da razlog za njegovo izuzeće ne postoji kao i da je odbrani cilj da time odugovlači postupak.

,,Ta okolnost ne može biti nešto što izaziva sumnju u moju nepristrasnost. Advokat Marković je rekao da se to traži zbog “vraćanja povjerenja građana u pravosuđe”. Upravo je SDT taj koji, prema izvještajima Evropske komisije, vraća povjerenje građanima u pravosuđe", naglasio je on, javlja Pobjeda.

Na tu konstataciju nadovezala se sutkinja Kovačević, poručivši da se ovdje ne radi o vraćanju povjerenja.

,,Jesu li tražili Vaše izuzeće?" pitao je tužilac Radonjić.

,,Ne. Ja nijesam dobila stan, niti niko moj", odgovorila je sutkinja Kovačević.

Zbog ovih okolnosti, današnje suđenje odloženo je za 9. novembar.

Podsjećamo, pvostepenom presudom optuženi su slobođeni optužbe da su kao saizvršioci izvršili produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja, jer nije dokazano da su izvršili krivično djelo koje im se stavlja na teret.

Po ocjeni Apelacionog suda, nejasan je zaključak prvostepenog suda da je o rješavanju stambenih potreba funkcionera, državnih službenika i namještenika odlučivala Vlada Crne Gore, a da je Komisija samo pripremala informacije i davala predloge, odnosno da je isključivo imala tehničku ulogu, preduzimala radnje koje ne proizvode pravna dejstva i ne stvaraju obavezu.