Pred vanraspravnim vijećem Višeg suda u Podgorici danas je održana kontrola optužnice koja je podignuta protiv bivšeg ministra odbrane i poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Predraga Boškovića i dva službenika Marka Drobnjaka i Slobodana Filipovića.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Bivši ministar odbrane i funkcioner DPS-a Predrag Bošković odbacio je optužbe Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) da je, zajedno sa nekadašnjim načelnikom Službe za finansijsko poslovanje u Ministarstvu odbrane Markom Drobnjakom i bivšim državnim sekretarom Slobodanom Filipovićem, protivzakonito isplaćivao novac nevladinim i sportskim organizacijama.

Specijalni državni tužilac Ivan Medojević predložio je da sud potvrdi optužnicu, i pozvao se na dokumentaciju koja je prikupljena tokom istrage i iskaze svjedoka.

Na kontroli optužnice pred Višim sudom u Podgorici, Bošković je kazao da je ovo treća optužnica protiv njega u posljednjih pet godina, pišu "Vijesti".

"Čime sam ovo zaslužio? Nijesam uradio ništa što nijesu radili moji prethodnici, a i oni poslije mene. Ne sporim da sam potpisao rješenja i da su javno sprovedena. Sporno je da li je to krivično djelo ili nije. Ovo je treća optužnica u zadnjih pet godina koja je protiv mene podignuta. Jedna je odbačena, u drugoj je oslobađajuća presuda”, podsjetio je Bošković.

Optuženi Bošković, Filipović i Drobnjak i advokat Mihailo Volkov su sudu predložili da ovaj postupak obustavi. Ukazali su da su predmetni radi i rešenja u Ministarstvu odbrane prolazili više nivoa državne kontrole i da ništa sporno nije utvrđeno.

Optuženi Filipović je sudu kazao da ova optužnica ima za cilj profesionalnu, političku i ličnu diskreditaciju. Optuženi Drobnjak je kazao da je ova optužnica rezultat nerazumijevanja SDT u finansijske zakone i propise Crne Gore.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podnijelo je Višem sudu optužnicu protiv Boškovića, Filipovića i Drobnjaka, zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i nezakonito isplaćivali novac nevladinim i sportskim organizacijama.

Iz SDT-a su precizirali da se optuženi sumnjiče da su kao saizvršioci, učinili produženo krivično djelo zloupotrebe službenog položaja, za koje je propisana kazna zatvora od jedne do osam godina.

"Naime, okrivljenima P. B. i S. F. se optužnicom stavlja na teret da su suprotno Zakonu o nevladinim organizacijama i Zakonu o sportu, koji su u bitnom propisivali da se finansiranje nevladinih i sportskih organizacija vrši na osnovu javnog konkursa i postupka koji sprovodi komisija koju obrazuje organ državne uprave i na osnovu ispunjenosti određenih kriterijuma, po pisanim zahtjevima pa i bez zahtjeva, donosili rješenja kojima su dodjeljivali finansijska sredstva pojedinim nevladnim i sportskim organizacijama, a da je okrivljeni M. D., naređivao isplate po takvim nezakontim rješenjima i ovjeravao zahtjeve za plaćanje po njima upućene Državnom trezoru, pa su tako zajednički, nevladinim i sportskim organizacijama pribavili imovinsku korist, a budžetu Crne Gore nanijeli štetu, u ukupnom iznosu koji prelazi 168.000 eura", piše u saopštenju.