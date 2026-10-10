Mreža „Ribar“ objavila je na Telegramu izjavu koju je Zvinčuk dao u kotorskoj policiji, kao i rješenje granične policije kojim mu je izrečena ova mjera.

Izvor: Uprava Policije CG

Šefu ruske medijske mreže „Ribar“, Mihailu Sergejeviču Zvinčuku (35), zabranjen je ulazak u Crnu Goru u trajanju od godinu dana.

Uprava policije je u rješenju navela odredbe člana 35 Zakona o strancima, kojima je propisano da se strancu može otkazati boravak do 90 dana ukoliko to nalažu razlozi nacionalne ili unutrašnje bezbjednosti, prenose Vijesti.

Mreža „Ribar“ objavila je na Telegramu izjavu koju je Zvinčuk dao u kotorskoj policiji, kao i rješenje granične policije kojim mu je izrečena ova mjera.

U izjavi je naveo da je u Crnu Goru došao turistički, iz Bosne i Hercegovine, u društvu supruge Valerije Vladimirovne Zvinčuk (37), Sergeja Romanoviča Belousa (35), Pavela Vladimiroviča Lekatorčuka (43) i Kire Igorevne Dorošenko (21).

„Doputovali smo iz Banjaluke sa dva automobila koja nam je obezbijedio prijatelj Sergej, ponudivši nam besplatan prevoz. Prethodno smo avionom doputovali iz Moskve u Beograd, zatim otišli u Sarajevo, a odatle u Banjaluku. U Banjaluci sam se sreo sa svojim prijateljem“, naveo je Zvinčuk. Dodao je da su po dolasku u Crnu Goru odsjeli u hotelu u Risnu, gdje su iznajmili sobe za 400 eura.

„Narednog dana, 8. oktobra 2026. godine, svi smo otišli u Kotor, gdje smo snimili nekoliko kadrova za dokumentarni film. Zbog lošeg vremena nismo uspjeli da završimo sve što smo planirali. Moj naredni plan bio je da snimim nekoliko dokumentarnih video-priloga koji bi predstavili vjersku i tradicionalnu strukturu stanovništva, kao i ljude koji podržavaju Rusiju, poznatije kao crnogorski rusofili.“

Zvinčuk je istakao da njegov dolazak u Crnu Goru nije bio povezan sa izvještavanjem o ratu između Rusije i Ukrajine, već da je namjeravao da predstavi stanovnike Crne Gore.

„Što se tiče moje profesije, veoma sam popularan u Rusiji i imam Telegram kanal 't.me/rybar', koji ima milion i po pretplatnika. Moj kanal je više posvećen komentarisanju političkih ideologija, a nalazim se na spiskovima nepoželjnih osoba u zapadnim zemljama. Takođe želim da kažem da sam služio u ruskoj vojsci na ratištima u Siriji i Iraku, gdje sam proveo ukupno godinu i po, radeći kao prevodilac sa engleskog i arapskog jezika na ruski. To je bilo u periodu od 2015. do 2019. godine, nakon čega sam prestao da služim u vojsci. Zatim sam počeo da vodim svoj blog na Telegram kanalu, koji sam razvijao do 2022. godine, kada je postao popularan zahvaljujući objavljivanju priča i reportaža iz zona ratnih dejstava širom svijeta“, kazao je Zvinčuk u izjavi.

Na pitanje policijskog službenika da li je u Crnu Goru došao kako bi prikupljao informacije o regrutovanju vojnika iz regiona za učešće u ratu između Rusije i Ukrajine, odgovorio je odrično, pišu Vijesti.

„Na konkretno pitanje policijskog službenika da li sam se u Crnoj Gori sreo sa bilo kim ko se bavi istim poslom kao i ja, izjavljujem da za sada nijesam“, navodi se u dokumentu.

Zvinčuk je rekao i da se ne nalazi na potjernicama u zemljama Evropske unije, ali da mu je u tim državama zabranjen ulazak zbog njegovih stavova o politici prema Rusiji i komentara o rusko-ukrajinskom ratu, koje je povezao sa informacionim sukobom. Takođe je naveo da nije osuđivan u Rusiji.

U rješenju granične policije koje je objavio „Ribar“ navodi se da se Zvinčuku otkazuje boravak do 90 dana i zabranjuje ulazak u Crnu Goru do 10. oktobra 2027. godine.

Prema obrazloženju rješenja, 9. oktobra oko 7.30 časova, tokom kontrole koju su u Tivtu sproveli inspektori za strance, utvrđeno je da postoje smetnje za njegov dalji boravak u Crnoj Gori iz razloga unutrašnje bezbjednosti. Službenici kriminalističke policije Odjeljenja bezbjednosti Kotor takođe su utvrdili da postoje bezbjednosne smetnje, o čemu je sačinjena službena zabilješka.

„Članom 35 Zakona o strancima propisano je da se boravak do 90 dana može otkazati strancu ako ne ispunjava uslove za ulazak i boravak u Crnoj Gori, to zahtijevaju razlozi nacionalne, odnosno unutrašnje bezbjednosti, ne opravda svrhu i uslove ulaska i boravka do 90 dana, ako je vraćen u Crnu Goru na osnovu međunarodnog ugovora zbog nezakonitog boravka (readmisija), ako postoji opravdana sumnja da boravak ne koristi u svrhu radi koje mu je odobren i ako nije ispunio dospjelu imovinsko-pravnu obavezu na osnovu pravosnažne sudske odluke“, pojasnili su iz policije.

Kako su naveli, član 6 Zakona o strancima definiše unutrašnju bezbjednost kao zaštitu građana, ustavom zagarantovanih sloboda i prava, kao i imovine. Ona obuhvata i sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela i prekršaja, pronalaženje njihovih počinilaca te očuvanje javnog reda i mira.

„Članom 36 Zakona o strancima propisano je da rješenje o otkazu boravka donosi policija i otkaz boravka unosi u stranu putnu ispravu. Rješenjem se određuje rok u kojem stranac mora napustiti teritoriju Crne Gore, a može se izreći i zabrana ulaska u Crnu Goru. Vrijeme zabrane može se izreći na period od 30 dana do jedne godine i računa se od dana napuštanja Crne Gore. Uvažavajući odredbe čl. 65 (zapisnik) i čl. 107 (dokazna sredstva) Zakona o upravnom postupku, stranka je dala izjavu na zapisnik o činjenicama i okolnostima koje su od važnosti za donošenje rješenja o čemu postoje dokazi u spisima“, navedeno je u dokumentu.

„Ribar“ je objavio i intervju koji je Zvinčuk dao za RT, u kojem je iznio svoju verziju događaja tokom boravka u Crnoj Gori.

Prema njegovim riječima, ekipa je ušla u Crnu Goru automobilima preko graničnog prelaza sa Bosnom i Hercegovinom. Snimanje u Kotoru, koje je obavljeno u četvrtak, 8. oktobra, proteklo je mirno, a članovi ekipe zabilježili su kadrove crkava i gradskih pejzaža.

Kako bi dobili dozvolu za snimanje unutrašnjosti hramova, članovi ekipe obratili su se predstavniku Mitropolije crnogorsko-primorske. Zvinčuk je kazao da je ta osoba pročitala poruku na Telegramu, ali da nije odgovorila.

Kako je naveo, policija i Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) privele su članove ekipe u petak, 9. oktobra, oko sedam sati ujutro, na parkingu hotela.

„Razlog privođenja nisu naveli. Tri do četiri sata govorili su da je riječ o rutinskoj kontroli, a od 13 časova počeli su ponovo da pregledaju kofere i ruksake i fotografišu svu opremu. U 16 časova ruskim državljanima saopšteno je da će biti deportovani. Stvari su im oduzimane bez dokumentacije i naloga, prevodilac im nije obezbijeđen, a nije im dozvoljeno ni da preuzmu opremu“, ispričao je Zvinčuk.

Prema njegovim tvrdnjama, provjerama preko Interpola i Europola nije utvrđeno ništa sporno u vezi sa njim i njegovim saradnicima.

„Na kraju je ekipa puštena. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore saopštili su da ruske državljane protjeruju 'iz razloga nacionalne i unutrašnje bezbjednosti države'. U cjelini, svima je očigledno da su crnogorski bezbjednosni organi već imali svoju unaprijed pripremljenu verziju i obrazloženje za protjerivanje, koje su kasnije iznijeli tokom saslušanja i unijeli u zapisnik: sumnju da li se vlasnik kanala 'Ribar' bavi regrutovanjem lokalnog stanovništva za učešće u specijalnoj vojnoj operaciji (SVO), kao i zaključak da Zvinčuk navodno predstavlja prijetnju nacionalnoj bezbjednosti zemlje.“

Predstavnici mreže „Ribar“ tvrde da nadležni nijesu pokazali interesovanje za stvarne razloge dolaska ekipe i njene aktivnosti u Crnoj Gori, prenose vijesti.

„A kako je već rekao crnogorski poslanik Milan Knežević: 'Slučaj privođenja autora Telegram kanala ‘Ribar’ izazvan je pritiskom Evropske unije na Crnu Goru kako bi ta zemlja vodila antirusku politiku.' Želja lokalnog rukovodstva da se dodvori evropskoj birokratiji diktira odgovarajući način ponašanja“, navodi se u objavi.