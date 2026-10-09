Britanske i američke vlasti označile su Zvinčuka kao jednu od ključnih osoba povezanih sa hibridnim aktivnostima i operacijama stranog informacionog uticaja.

Izvor: Uprava policije

Šef ruske informacione mreže „Ribar“ (Rybar), Mihail Zvinčuk, priveden je jutros u Crnoj Gori zajedno sa više saradnika, prema ekskluzivnim saznanjima „Vijesti“ iz bezbjednosnog sektora.

Britanske i američke vlasti označile su Zvinčuka kao jednu od ključnih osoba povezanih sa hibridnim aktivnostima i operacijama stranog informacionog uticaja.

Prema istim informacijama, crnogorska policija, u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost (ANB), sprovodi akciju usmjerenu na suzbijanje hibridnog djelovanja ove mreže. Britanske i američke vlasti povezuju „Ribar“ sa širenjem propagande Kremlja i aktivnostima usmjerenim na ostvarivanje stranog informacionog uticaja.

Britanska vlada označila je Zvinčuka kao suvlasnika i generalnog direktora „Ribara“. U obrazloženju je navedeno da mrežu djelimično koordinira ruska predsjednička administracija, da se finansira i iz sredstava državne korporacije „Rostec“, te da sarađuje sa pripadnicima ruskih obavještajnih službi. Zvinčuk se nalazi na britanskoj listi sankcionisanih osoba, dok ga američki Stejt department povezuje sa operacijama zlonamjernog uticaja usmjerenim na izborni proces u Sjedinjenim Američkim Državama.

Stejt department, u okviru programa „Nagrade za pravdu“, nudi nagradu do 10 miliona dolara za informacije koje bi omogućile identifikovanje ili lociranje stranih aktera uključenih u miješanje u američke izbore, uključujući saradnike mreže „Ribar“, ili doprinijele sprečavanju takvih aktivnosti.