Iz tima „Ribara“ tvrde da su prethodno dobili zvanično odobrenje za snimanje u manastirskom kompleksu.

Izvor: MONDO/Katarina Drašković

Crnogorske vlasti privele su Mihaila Zvinčuka, osnivača projekta „Ribar“ (Rybar), kao i nekoliko ruskih državljana koji su boravili u zemlji, prenosi Dan.

Prema navodima koje je objavio Telegram kanal ovog projekta, grupa je planirala da snima u Cetinjskom manastiru, prenosi „rbc.ru“.

Iz tima „Ribara“ tvrde da su prethodno dobili zvanično odobrenje za snimanje u manastirskom kompleksu.

„Planirano je snimanje Cetinjskog manastira, za šta je ranije upućen potpuno zvaničan zahtjev“, naveli su predstavnici projekta.

Oni ističu da su svi privedeni ruski državljani legalno boravili u Crnoj Gori i da su posjedovali potrebnu dokumentaciju.

U akciji privođenja učestvovali su pripadnici crnogorske policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Kako se navodi, pored Zvinčuka, privedeni su i njegova supruga, kao i troje saradnika.