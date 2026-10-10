Mitropolija crnogorsko-primorska se oglasila povodom ruske informativne mreže "Ribar".

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Preksinoć smo primili zahtjev za snimanje Cetinjskog manastira za potrebe ruskog dokumentarnog filma, isti nijesmo stigli ni razmotriti, saopšteno je iz Mitropolije crnogorsko-primorske.

“Uobičajena je praksa i vrlo česta, skoro svakodnevna, da se neke od medijskih kuća televizija, portala, kanala i slično obraćaju radi snimanja Cetinjskog manastira i drugih svetinja u Mitropoliji crnogorsko-primorskoj”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali, Mitropolija crnogorsko-primorska je preksinoć, preko jedne od široko rasprostranjenih aplikacija za komunikaciju, primila zahtjev za kratko snimanje u Cetinjskom manastiru za potrebe, kako je navedeno, snimanja ruskog dokumentarnog filma.

Istakli su da je podnosilac zahtjeva bila jedna od osoba koja se juče pominjala u javnosti.

“Budući da je upit za snimanje došao noć uoči najavljenog dolaska u manastir, van radnog vremena, isti nijesmo ni stigli razmotriti. Sledećeg dana smo iz medija saznali da su osobe koje su nam se javile sa ovim zahtjevom privedene od strane policije”, kazali su iz Mitropolije.

Poručili su da im niko od pomenutih osoba od ranije nije poznat, niti su imali neku raniju komunikaciju.