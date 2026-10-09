On je ocijenio da aktuelni događaj zahtijeva ozbiljan pristup, upozoravajući da nema mjesta ni ishitrenim izjavama ni naivnim zaključcima.

Izvor: MEDIA BIRO

Premijer Milojko Spajić poručio je da pokušaji hibridnog djelovanja i destabilizacije Crne Gore prate njen evropski put, nakon informacije da je jutros priveden Mihail Zvinčuk, šef ruske informacione mreže „Ribar“, sa više saradnika.

Predsjednik Vlade je istakao da je potrebno pažljivo ispitati sve indicije i veze, uz poruku da institucije rade svoj posao i da država neće dozvoliti ugrožavanje svojih interesa.

"Upozoravali smo da pokušaji hibridnog djelovanja i destabilizacije Crne Gore neumorno prate naš evropski put" naveo je Spajić.

On je ocijenio da aktuelni događaj zahtijeva ozbiljan pristup, upozoravajući da nema mjesta ni ishitrenim izjavama ni naivnim zaključcima.

"Ovo nije trenutak za ishitrene izjave, ali ni za naivne zaključke. Postoje ozbiljne indicije koje zahtijevaju da se svaki trag pažljivo ispita i svaka veza sagleda u širem kontekstu" poručio je premijer na mreži X.

Spajić je naglasio da država neće javno iznositi informacije koje pripadaju domenu bezbjednosnih službi, ali je istakao značaj akcije u kojoj je priveden šef informacione mreže „Ribar“.

"Nećemo iznositi ono što mora ostati u domenu bezbjednosnih službi. Ali poruka nakon današnje uspješne akcije u kojoj je priveden šef informacione mreže "Ribar" je jasna: institucije rade svoj posao, Crna Gora štiti svoje interese i niko neće ugroziti našu evropsku budućnost" zaključio je Spajić.