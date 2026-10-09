U toku je kriminalistička obrada privedenih, dok akciju većeg obima sprovode službenici Odjeljenja bezbjednosti Tivat, u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost (ANB).

Izvor: Uprava policije

Sofisticirana digitalna oprema, dronovi, elektronski uređaji i mobilni telefoni pronađeni su kod Mihaila Zvinčuka, rukovodioca ruske informacione mreže „Ribar“ (Rybar), kao i kod osoba koje su privedene zajedno s njim tokom jutrošnje akcije na području Bokokotorskog zaliva, saznaju „Vijesti“ iz bezbjednosnog sektora.

U toku je kriminalistička obrada privedenih, dok akciju većeg obima sprovode službenici Odjeljenja bezbjednosti Tivat, u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost (ANB).

Pored Zvinčuka, privedeni su i njegova supruga i saradnica Valerija Vladimirovna Zvinčuk, kao i još tri osobe.

Prema informacijama „Vijesti“, policija i ANB preduzeće, u skladu sa svojim nadležnostima, dodatne mjere usmjerene na zaštitu nacionalne bezbjednosti.

„Vijesti“ su ranije jutros objavile da se akcija sprovodi zbog sumnji u moguće hibridno djelovanje mreže „Ribar“, koju vlasti Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država dovode u vezu sa propagandnim aktivnostima Kremlja i operacijama stranog informacionog uticaja.

Prema dostupnim informacijama, crnogorske bezbjednosne službe prethodno su bile obaviještene o dolasku članova ove mreže, a njihovo kretanje i boravak u Crnoj Gori praćeni su nekoliko dana.

Kako navode izvori „Vijesti“ iz bezbjednosnog sektora, plan posjete bio je snimanje dokumentarnog video-materijala o najavljenom usklađivanju vizne politike Crne Gore sa standardima Evropske unije.

Prema tim navodima, namjera je bila da se evropske integracije predstave kao proces nametnut iz političkih centara moći, uz isticanje mogućih negativnih posljedica po turizam, ekonomsku stabilnost i nacionalne interese Crne Gore.