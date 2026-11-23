Odnos voditeljke i njene majke Olge godinama privlači veliku pažnju javnosti, a anegdota iz perioda njenih studija i rada na televiziji ostavlja bez teksta.

Izvor: Printscreen

Odnos voditeljke Jovane Jeremić i njene majke Olge godinama unazad intrigira javnost, naročito nakon što je voditeljka otvoreno priznala da njena majka nije prisustvovala njenom nedavnom crkvenom vjenčanju sa Milošem Stojanovićem Tigrom.

Iako je Jovana objasnila da Olga nije došla jer je u žalosti za njenim ocem, te da joj je uredno poslala poklon i čestitala, priznala je i da joj majka nije bila ni na prvom vjenčanju, kao i da se njih dvije nikada nisu u potpunosti slagale.

Koliko je njihov odnos oduvijek bio buran i specifičan najbolje svjedoči situacija iz perioda dok je Jovana gradila karijeru na televiziji Hepi, kada je njena majka povukla potez koji je šokirao sve.

U želji da joj ćerka završi fakultet i položi težak ispit na Pravnom fakultetu, Olga je odlučila da stvar uzme u svoje ruke i direktno pozove čelnika televizije.

Jovana je svojevremeno bez ustručavanja otkrila ovaj nevjerovatan detalj iz svoje prošlosti:

"Moja majka je zvala vlasnika televizije Hepi, gdje sam ranije radila i tražila da mi daju otkaz. To je istina, to može i ona da potvrdi. On koji daje otkaze svima kao poklone za Novu godinu mene nije htio da otpusti. Moja majka mu je rekla: 'Da joj daš otkaz, ona ne može da položi krivično pravo zbog tvoje televizije'”.

Blokiranje na mrežama

Voditeljka ne krije da su njih dvije po temperamentu veoma slične, zbog čega među njima često izbijaju varnice. Zbog nesuglasica majka joj nerijetko završi na blok listi na društvenim mrežama, pa je u jednom periodu komunikacija tekla preko Jovaninog tadašnjeg partnera Dragana Stankovića.

Jovana je otvoreno govorila o tome kako doživljava majčine kritike i zašto je uvijek birala sopstveni put:

"Moja mama je često na blok listi, takvi su nam karakteri, onda oni komuniciraju sa Draganom. Nije mi toliko važno šta će da kaže moja mama, ja se nikada nisam sa njom slagala i radila sam kontra od onoga što je smatrala da je dobro za mene. Smatram da sam uspjela jer nisam podlegala uticaju porodice, odnosno moje majke”.

Ipak, voditeljka je naglasila da majku izuzetno poštuje, ističući da je upravo od nje naslijedila radnu sposobnost, čast i preduzetnički duh.

"Dajem joj 101 savet, ali ne sluša"

Sa druge strane, majka Olga se veoma rijetko pojavljuje u javnosti. Prilikom jednog od rijetkih istupanja pred kamerama, iskreno je prokomentarisala ćerkinu energiju i način života:

"Ponosna sam na Jovanu, ali malo mora da prikoči. Nikad dosad nisam dala izjavu za televiziju. Ja Jovani dajem 101 savjet, ali nisam baš sigurna da li sluša”, istakla je ona svojevremeno.