Frančesko Sketino, kapetan broda „Kosta konkordija“, prijevremeno je pušten iz zatvora u Rimu. Preostalih sedam godina kazne služiće na uslovnoj slobodi pod nadzorom.

Izvor: Profimedia/Andrey Nekrasov / Zuma Press

Kapetan broda „Kosta konkordija“ Frančesko Sketino prijevremeno je pušten na slobodu, nakon devet godina provedenih u zatvoru u Rimu, prenose italijanski mediji.

List „Kvitidijano nacionale“ piše da će Sketino preostalih sedam godina zatvorske kazne za ubistvo iz nehata odslužiti na uslovnoj slobodi pod nadzorom.

Njegova advokatica Frančeska Karničeli potvrdila je da Sketino „trenutno izdržava kaznu u okviru programa koji mu omogućava da živi van zatvora“.

Ona je rekla da njen klijent radi u kancelariji, mora da bude kod kuće do 22.00 časa i da mu nije dozvoljeno da napusti pokrajinu u kojoj boravi.

Tragedija u kojoj su poginule 32 osobe

„Kosta konkordija“ je 13. januara 2012. godine udarila u stijene kod toskanskog ostrva Điljo, a Sketino je skrenuo sa kursa da bi izvršio „pozdrav obali“.

Na brodu je bilo 4.200 putnika i članova posade, a 32 osobe su poginule.

Sketino se suočio sa negativnim reakcijama javnosti nakon što je napustio brod, dok su stotine putnika čekale na spasavanje.

U to vrijeme, Sketino je izjavio da se spotakao dok je pomagao drugima i završio u jednom od čamaca za spasavanje.

(Mondo)