Kevin Porter junior biće novo pojačanje Denver Nagetsa, javljaju neki NBA insajderi.
Nakon vijesti da bi Kevin Porter junior mogao da se vrati u Evropu, sada američki mediji javljaju da je on potencijalna akvizicija Denver Nagetsa!
Tim Nikole Jokića na mjestu pleja ima kao prvu opciju Džamala Mareja, a iza njega šansu čekaju veteran Tajus Džouns i Rajan Nemhard koji je na dvosmjernom ugovoru. Na dvojci su opcije Kristijan Braun i Demar Derouzan, pa Nagetsi razmišljaju da dovedu prošlogodišnjeg pleja Milvokija.
Ko je Kevin Porter junior?
Jokiću konačno našli pojačanje: Ubijedili ga da ne ide u Evropu, poslije sezone karijere stiže u Denver
Kevin Porter Džunior pozira u dresu Milvokija pre otkaza.
Nakon samo jedne sezone na USC-u, izabran je kao posljednji pik prve runde od strane Milvokija i proslijeđen je u Klivlend. Igrao je dvije godine tu, a onda se taman istakao u Hjustonu, ali je zbog problema sa zakonom trejdovan u Oklahomu koja ga je ekspresno otpustila.
Vratio se u formu u Evropi gdje je igrao za PAOK, a potom je odigrao po sezonu u Klipersima i Milvokiju. Prošla sezona mu je bila najbolja u karijeri sa 17,4 poena, 7,4 asistencije i 2,2 skoka po meču, ali nije dobio produžetak saradnje sa Baksima.
Sada bi mogao da bude nova opcija u napadu Denvera koji ima bekove i plejeve podložne povredama ili jednostavno veterane kao Demar Derouzan kojima je potreban odmor. Ipak, problem Denveru pravi ekipa Orlanda koja je takođe zainteresovana za njegove usluge.