Kevin Porter junior biće novo pojačanje Denver Nagetsa, javljaju neki NBA insajderi.

Izvor: John Fisher / Getty images / Profimedia

Nakon vijesti da bi Kevin Porter junior mogao da se vrati u Evropu, sada američki mediji javljaju da je on potencijalna akvizicija Denver Nagetsa!

Tim Nikole Jokića na mjestu pleja ima kao prvu opciju Džamala Mareja, a iza njega šansu čekaju veteran Tajus Džouns i Rajan Nemhard koji je na dvosmjernom ugovoru. Na dvojci su opcije Kristijan Braun i Demar Derouzan, pa Nagetsi razmišljaju da dovedu prošlogodišnjeg pleja Milvokija.

Ko je Kevin Porter junior?

Vidi opis Jokiću konačno našli pojačanje: Ubijedili ga da ne ide u Evropu, poslije sezone karijere stiže u Denver Kevin Porter Džunior pozira u dresu Milvokija pre otkaza. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: John Fisher / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Geoff Stellfox / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YouTube/PAOK KAE paokbc Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YouTube/PAOK KAE paokbc Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: USA TODAY SPORTS / DDP USA / PROFIMEDIA Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Nakon samo jedne sezone na USC-u, izabran je kao posljednji pik prve runde od strane Milvokija i proslijeđen je u Klivlend. Igrao je dvije godine tu, a onda se taman istakao u Hjustonu, ali je zbog problema sa zakonom trejdovan u Oklahomu koja ga je ekspresno otpustila.

Vratio se u formu u Evropi gdje je igrao za PAOK, a potom je odigrao po sezonu u Klipersima i Milvokiju. Prošla sezona mu je bila najbolja u karijeri sa 17,4 poena, 7,4 asistencije i 2,2 skoka po meču, ali nije dobio produžetak saradnje sa Baksima.

Sada bi mogao da bude nova opcija u napadu Denvera koji ima bekove i plejeve podložne povredama ili jednostavno veterane kao Demar Derouzan kojima je potreban odmor. Ipak, problem Denveru pravi ekipa Orlanda koja je takođe zainteresovana za njegove usluge.