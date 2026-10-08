Sud je na početku konstatovao da se vrijeme prikazano na pojedinim kamerama razlikuje od stvarnog vremena, i to od nekoliko minuta do više od dva sata.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Višem sudu u Podgorici danas je nastavljen dokazni postupak protiv četrnaestočlane kriminalne grupe, optužene za ubistvo Miodraga Kruščića i ranjavanje novinarke Olivere Lakić, a tokom ročišta pregledani su video-zapisi sa više nadzornih kamera, prenosi Dan.

Sud je na početku konstatovao da se vrijeme prikazano na pojedinim kamerama razlikuje od stvarnog vremena, i to od nekoliko minuta do više od dva sata.

Pregledan je snimak sa kamere video-nadzora od 8. maja 2018. godine, napravljen u 19 sati, 50 minuta i 43 sekunde. Sudija je pojasnio da je riječ o nadzoru iz unutrašnjosti „Komercijalne banke“, u blizini objekta „Gurman“.

Nakon pregleda nekoliko minuta snimka, sudija je pročitao sadržaj službene zabilješke, u kojoj se navodi da je na snimku vidljiv donji dio noge, bez mogućnosti identifikacije osobe.

Pregledan je i snimak sa spoljašnje strane „Komercijalne banke“, na kojem, kako je konstatovao sud, nije uočeno prisustvo osoba.

Advokat Dragoljub Đukanović prigovorio je načinu na koji je snimak pregledan, navodeći da bi, ukoliko predstavlja dokaz, trebalo da bude prikazan u cjelosti.

„Povrijeđeno je pravo na odbranu. Predlažem da SDT izdvoji materijal, da ga zatim dostavi odbrani. Ako je ovo dokaz uz optužnicu koja je potvrđena, mi se moramo braniti od ovoga“, kazao je Đukanović.

Optuženi Goran Rakočević rekao je da ovaj dokaz, kako smatra, predstavlja još jednu potvrdu da je Specijalno državno tužilaštvo, u vrijeme glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, namjerno obmanjivalo javnost, novinarku Oliveru Lakić i novinare u Crnoj Gori.

Advokat Marko Radović ocijenio je da nije jasno zbog čega je sudsko vijeće odlučilo da pregleda samo određeni fragment snimka.

„Ko je radio ove službene zabilješke. Predlažem da se izdvoje sve službene zabilješke koje je policija pregledala i konstatovala što se nalazi na snimku, jer nije ovlašćena za tako nešto. To može SDT, a ne policija“, kazao je Đukanović.

Tokom dana sud je pregledao i više snimaka nastalih 21. maja 2018. godine, na dan ubistva Miodraga Kruščića.

Na snimku sa kamere centra „Đečević“, u periodu od 18 sati, 28 minuta i 20 sekundi do 18 sati i 29 minuta, uočava se prilazak vozila tamne boje. Takođe, u pravcu od „Dekar pumpe“ ka Starom aerodromu, oko 18.34 časova, vidi se prolazak vozila tamne boje.

Optuženi Mario Milošević kazao je da se na snimku može vidjeti čak pet vozila tamne boje. Advokat Radović predložio je da se ovaj, kao i prethodni snimak, pregledaju u cjelosti.

„Prošlo je mislim 4-5 vozila tamne boje. Potrebno je detaljno navesti šta se nalazi na snimku. Volio bih da konstatujemo ko je sačinio službenu zabilješku i da se vrijeme sa kamere razlikuje 10 minuta u odnosu na realno vrijeme, a što je i konstatovano službenom zabilješkom“, kazao je advokat Vuksanović.

Rakočević je naveo da pregledani snimci, prema njegovoj ocjeni, dodatno potvrđuju da bi svi optuženi trebalo da ostanu u pritvoru kako bi se, kako je rekao, spriječilo da se sazna istina o ubistvu Kruščića i ranjavanju Lakić, piše Dan.

„Optužnica je potvrđena. Treba da nam kažete u koliko sati je ubijen Kruščić – u 18,44 h. Sve je ovo nemoguće i ne potvrđuju se navodi optužnice SDT-a, da je vozilo koji je navodno izvršilo ubistvo prošlo bulevarom 10 minuta prije izvršenog ubistva Kruščića“, kazao je Rakočević.

Sud je potom konstatovao da se na snimku sa spoljašnje kamere studija „Branko“ u Ulici kralja Nikole, od 21. maja 2018. godine, u 19 sati i 16 minuta vidi dolazak sivog „pasata“.

Rakočević je kazao da se time, prema njegovim riječima, potvrđuju navodi njegove odbrane da se u 19 sati, 16 minuta i 52 sekunde već nalazio u svom stanu, a ne u sivom vozilu.

Na snimku kamere „Zeta kar“ od 21. maja 2018. godine, u 18.48 časova, uočen je „pasat“ koji liči na vozilo sive boje, bez zadnjeg branika i poklopca rezervoara.

Rakočević je kazao da je primijetio da „pasati“ koji su zabilježeni kod studija „Branko“ i na kameri „Zeta kar“ nijesu isti, što, kako smatra, potvrđuje da je riječ o montiranom slučaju.

Na snimku kamere „Master ključ“ prikazan je karavan „pasat“ sive boje sa zadnjim branikom i poklopcem rezervoara. Sud je potom pregledao i snimak sa kamere „Tajm aut“, na kojem se u 18.16 časova vidi prolazak „pasata“ karavana bez zatamnjenih stakala.

Tužilac je smatrao da su stakla na vozilu zatamnjena, na šta je sudija odgovorio: „Meni ne izgledaju da su zatamnjena stakla“.

Na narednom snimku sud je konstatovao da se vidi vozilo koje liči na „pasat“ svijetle boje. Optuženi su reagovali navodeći da je vozilo bijele boje, dok je advokat Radović istakao da se jasno vidi da automobil nema zatamnjena stakla.

Pregledani su i snimci sa kamera „Plantaža“, na kojima se 21. maja 2018. godine, u periodu od 18.09.30 do 18.10 časova, vidi karavan svijetle boje bez zadnjeg branika kako se kreće od „Dekar pumpe“ prema „Kućama Rakića“.

Na snimku nastalom oko dva minuta kasnije, od 18.12 do 18.12.30 časova, uočava se vozilo karavan svijetle boje koje se kreće iz pravca „Kuća Rakića“ prema „Dekar pumpi“, ovoga puta sa zadnjim branikom.

Optužnicom su obuhvaćeni Milan Vujotić, bivši policajac Darko Lalović, Filip Knežević, Mario Milošević, Goran Rakočević, Veselin Bubanja, Filip Bešović, Luka Bulatović, Dejan Vukašinović, Branislav Karadžić, Goran Vukčević, Mijajlo Stojanović, Aleksandar Ljumović i Sanja Božović, prenosi Dan.

Kao direktni izvršilac ubistva Miodraga Kruščića označen je Mario Milošević. On se tereti da je 21. maja 2018. godine u Podgorici, dok je Kruščić sjedio u jednom kafiću na Starom aerodromu, pucao u njega i usmrtio ga.