Knežević je nakon saslušanja na Fejsbuku objavio zapisnik o prikupljanju obavještenja od građanina.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanik i lider Demokratske narodne partije Milan Knežević saslušan je u podgoričkoj policiji povodom izjava u kojima je govorio o pravosnažno osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću.

Nakon saslušanja, Knežević je ponovio da Mladića ne smatra zločincem, već ratnim herojem, navodeći da ostaje pri ranije iznesenim stavovima i da je spreman da zbog njih snosi eventualne posljedice, uključujući i odlazak u zatvor. Kazao je i da se neće pozivati na poslanički imunitet, prenose Vijesti.

Saslušanje je iniciralo Više državno tužilaštvo u Podgorici, koje je policiji dostavilo zahtjev da od Kneževića prikupi obavještenja.

Istovremeno je u pljevaljskoj policiji saslušan i predsjednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš, takođe zbog izjava o Mladiću. Vraneš je i tom prilikom ponovio svoj stav da je Ratko Mladić „besmrtni srpski junak“.

Zbog sličnih navoda krivična prijava podnijeta je i protiv predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, ali za sada nije poznato kakav je epilog tog postupka.

Knežević je nakon saslušanja na Fejsbuku objavio zapisnik o prikupljanju obavještenja od građanina.

Iz dokumenta proizlazi da je Knežević tokom saslušanja negirao da je veličao Mladića. Naveo je da je, kako tvrdi, samo iznio stav o tome kako dio srpskog naroda doživljava bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske.

"Ne smatram da sam veličao Ratka Mladića, jer bi to značilo da sam nešto uljepšavao, naprotiv, saopštio sam istinu i činjenično stanje, a to je da se radi o heroju za većinu srpskog naroda i da nije bilo njega Srbi bi doživjeli sudbinu nezavisne države Hrvatske, prolazeći ponovo kroz Jasenovac, Jadovno, Korićke jame, progon, pogrom i etničko čišćenje", stoji u zapisniku.