Ovo je imovina Vukotića koju traži SDT

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo je Višem sudu u Podgorici podnijelo zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću od Milana Vujotića, koji je pravosnažnom presudom Višeg suda osuđen za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, na jedinstvenu kaznu zatvora od 11 godina, piše Dan.

Iz SDT-a je saopšteno da se zahtjevom traži da sud od osuđenog trajno oduzme nepokretnosti – stambene zgrade, stanove, poslovne prostore, dvorišta, bazen, vinograd i dr., ukupne površine od najmanje 19.131 m2, u Podgorici i Nikšiću i pokretnu stvar – skupocjeno blindirano putničko vozilo.

Imovina Vukotića koju traži SDT:

– porodičnu stambenu zgradu sa dvorištem, ukupne površine 561 m2, u Podgorici, u mjestu Doljani, u svojini osuđenog,

– stambeni prostor površine 69 m2, u Podgorici, u formalnom vlasništvu majke osuđenog, a njegovom stvarnom vlasništvu,

– stambeni prostor površine 74 m2, u Podgorici, u formalnom vlasništvu sestre osuđenog, a njegovom stvarnom vlasništvu,

– dva poslovna prostora, ukupne površine 90 m2, u Podgorici, Hercegovačka ulica, u formalnom vlasništvu G.Č., a stvarnom vlasništvu osuđenog,

– vinograd površine 450 m2, u Podgorici, u naselju Donja Gorica, u svojini osuđenog,

– stambene objekte i bazen, u Podgorici, u mjestu Bioče, čija izgradnja nije evidentirana u katastru nepokretnosti, u stvarnom vlasništvu osuđenog,

– livadu I klase, površine 504 m2, u Podgorici, u mjestu Doljani, u svojini osuđenog,

– stambenu zgradu koja obuhvata dva jednosobna i jedan dvosoban stan, sa dvorištem, livade i pašnjake, ukupne površine 6.853 m2, u Nikšiću, u mjestu Povija, u formalnom vlasništvu tašte osuđenog, a njegovom stvarnom vlasništvu,

– šume, ukupne površine 10.530 m2, u Nikšiću, u mjestu Bogetići, u formalnom vlasništvu tašte osuđenog, a njegovom stvarnom vlasništvu i

– blindirano – specijalno putničko vozilo „Audi A8“ 6.3. W12 Quattro,

- Zahtjev za trajno oduzimanje sadrži i dokaze da je imovinska korist stečena kriminalnom aktivnošću- zaključuje se u saopštenju, prenosi Dan.