Odbjegli policajac Ljubo Milović osuđen je na 19 godina, dok su okrivljeni Radovan Mujović i Radovan Pantović prvostepeno dobili po deceniju zatvora.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Operativac Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Petar Lazović osuđen je prvostepeno na 20 godina zatvora, zbog sumnje da je bio dio kriminalne organizacije kavačkog klana, dok je odbjegli šef kriminalne organizacije - Radoje Zvicer tom odlukom osuđen na maksimalnih 40 godina robije, prenose "Vijesti".

Odbjegli policajac Ljubo Milović osuđen je na 19 godina, dok su okrivljeni Radovan Mujović i Radovan Pantović prvostepeno dobili po deceniju zatvora.

Prvostepenom presudom, Milan Vujotić osuđen je na devet godina, dok je Nikša Perović dobio tri godine manje.

To je danas objavio sudija Višeg suda u Podgorici Veljko Radovanović.

Prema navodima optužnice Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) ova kriminalna organizacija formirana je u drugoj polovini 2020. godine i osim u Crnoj Gori djelovala je u Južnoj Americi, Africi, Evropi i Australiji.

Hapšenje je uslijedilo nakon medijskih objava da je EUROPOL upozorio nadležne organe na moguće kriminalne aktivnosti Lazovića. Tada je objavljena i "Skaj" komunikacija za koju se navodi da je u njoj sa kavačanima učestvovao i Petar Lazović.

Optuženi su za više teških krivičnih djela, kao što su teška ubistva, pokušaji ubistava, šverc droge, oružja i cigareta, kao i zloupotreba položaja.