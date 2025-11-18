U Višem sudu u Podgorici danas odložen početak sudskog procesa okrivljenima Radoju Zviceru, Milanu Vujotiću, Veljku Belivuku i ostalim optuženima za ubistva Damira Hodžića i Adisa Spahića u oktobru 2020. godine u Spužu.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Specijalno vijeće kojim je predsjedavao sudija Nikola Boričić, danas je za 28. novembar u Višem sudu u Podgorici odložilo početak sudskog procesa okrivljenima Radoju Zviceru, Milanu Vujotiću, Veljku Belivuku i ostalim optuženima za ubistva Damira Hodžića i Adisa Spahića u oktobru 2020. godine u Spužu, prenose Vijesti.

Sud je uvažio predloge odbrane - advokatice Bojane Leković iz Beograda, branioca optuženog Belivuka i advokata Dejana Klikovca, branioca optuženog Nikše Perovića, koji su podnescima zatražili odlaganje glavnog pretresa. Naveli su da su 17. novembra dobili kopije spisa predmeta, te da im treba vremena za pripremu odbrane.

Optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) je predstavljeno da je Zvicer je krajem jula 2020. godine naredio otmicu Hodžića jer je smatrao da je, kao jedan od bliskih saradnika prethodno ubijenog Alana Kožara, znao gdje je ovaj skrivao novac i drogu, pišu Vijesti.

"Radoje Zvicer je kao organizator, u vremenu između kraja jula i druge polovine avgusta 2020. godine, okrivljenima Radoju Živkoviću, Milanu Vujotiću, Draganu Kneževiću, Marku Miljkoviću i Veljku Belivuku, naredio da se pronađu i u pogodnoj prilici otmu, a zatim na podmukao način, iz bezobzirne osvete, niskih pobuda - netrpeljivosti i mržnje i radi uspostavljanja prevlasti, liše života pripadnici suprostavljene kriminalne organizacije, Milo Radulović i Damir Hodžić “, navodi se u optužnici, prenose Vijesti.

Hodžića je 14. oktobra 2020. godine do mjesta Stanjevića rupa pored Spuža dovezao zet Adis Spahić, koji je tog dana ubijen.

U optužnici, osim Zvicera, Živkovića, Vujotića, Kneževića, Miljkovića i Belivuka nalaze se i Marko Miljković, Ratko Živković, Nebojša Janković, Stevan Kraljević, Slobodan Kašćelan, Nenad Kaluđerović, Darko Prelević, Davor Perović, Blagoje Gašić, Dejan Gašić, Nikša Perović, Miloš Radonjić, Vladimir Vučković, Petar Đurović, Rade Garović, Mersudin Čolaković, Marko Kilibarda, Aleksandar Paunović, Nikola Spasojević, Radovan Mujović, Milan Knežević, Aleksandar Dragićević, Zoran Kažić, Aleksandar Ljumović, Borko i Bojan Bešović.

Okrivljeni Dragan Knežević je preko grupnog čata kriptovane aplikacije za telefonsku komunikaciju SKY ECC ostalim pripadnicima ove grupe poslao fotografije Radulovića i Hodžića kako bi ih upoznao sa fizičkim izgledom meta. Po nalogu Zvicera, Ratko Živković je koristeći kumovske veze sa Radulovićem, namamljuje ga 14. oktobra 2020. godine na navodni sastanak u svoju kuću u Spužu. Istog dana na ,,sastanak“ dolazi i Hodžić. U međuvremenu Belivuka, Miljkovića, Jankovića i još jednu tročlanu grupu Mersudin Čolaković je terenskim vozilom, mimo graničnih prelaza, preveo iz Tutina u Rožaje, tačnije mjesto Bać, prenose Vijesti.

Prvi kod mlina u Spužu, 14. oktobra 2020. godine stigao je Radulović, kojeg dočekuje kum Živković. Radulovića je tog dana ,,audijem A6“ u 12.47 časova dovezao pašenog Stevo Latković, a četiri minuta kasnije stigao je i Hodžić kojeg ,,audijem A4“ dovezao zet Adis Spahić.

Odmah po ulasku u kuću, nakon što su Ratko Živković i Nebojša Janković sjeli sa Radulovićem, Hodžićem i Spahićem, u dnevni boravak ušli su Belivuk, Miljković, Paunović i Kilibarda. Belivuk i Miljković i nasrnuli su na Hodžića. Kada se Hodžić mašio za pištolj dok ga je Belivuk držao rukama na podu, Marko Kilibarda je u njega ispalio više metaka od kojih je preminuo na licu mjesta. Paunović, Miljković, Belivuk i Janković su nakon toga nasrnuli na Spahića i Radulovića. Paunović je Spahića više puta nogama udario u glavu, a Radulovića „heklerom“ po desnoj strani lica nakon čega su im ruke i noge vezali ljepljivom trakom.

Tog dana, iz vatrenog oružja neutvrđene marke i kalibra, ubijen je Adis Spahić dok su Belivuk i Miljković Radulovića džipom “audi Q7” koji im je u blizini kuće ostavio Aleksandar Ljumović, Radulovića oko 15.30 časova iz Spuža odvezli u kuću sa apartmanima u mjestu Sutvara – Opština Kotor, koju su ustupili Nikša i Davor Perović, piše između ostalog u optužnici.