Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kontrola optužnice koju je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo protiv Radoja Živkovića, Milana Vujotića i Dragana Kneževića, zbog krivičnih djela teško ubistvo na štetu Damira Hodžića i stvaranje kriminalne organizacije, odložena je danas za 12. novembar u Višem sudu u Podgorici, odložena je danas za 12. novembar u Višem sudu u Podgorici.

Advokati Bogdan Lukić i Aleksa Stanković tražili su od predsjednice vanraspravnog vijeća sudije Vesne Kovačević kraći rok od sedam dana da bi pokušali da stupe u kontakt sa rodbinom ili sa kolegama braniocima, koje su danas mijenjali po zamjeničkom punomoćju. Taj rok im je potreban da bi mogli sudu da saopšte može li se bez prisustva okrivljenih i obavještenja okrivljenih, održati kontrola optužnice, pišu Vijesti.

Advokat Stanković je kazao da nema komunikaciju sa optuženim Živkovićem.

"Nemam nikakav kontakt sa Radojem Živkovićem i ne mogu dati saglasnost da se ročište održi. Pokušaću da sa njegovom porodicom stupim u kontakt", naveo je Stanković.

Sudija je navela da se Živković nalazi u pritvoru u Turskoj, dok se okrivljeni Knežević nalazi u Francuskoj. Okrivljeni Vujotić se nalazio u pritvoru, kojeg je napustio i sada se nalazi u bjekstvu.

"Turska ne odgovara na pozive suda. Slaba je saradnja sa Turskom, evo već godinu i po dana", rekla je sudija.

Advokat Lukić je naveo da će razgovarati sa kolegom advokatom Draškom Dapčevićem, da li ima saglasnost da se ročište održi u odsustvu optuženog Kneževića.

Viši sud u Podgorici potvrdio je u julu prošle godine optužnicu protiv okrivljenog Radoja Zvicera, koji se tereti za likvidaciju Damira Hodžića i Adisa Spahića sredinom oktobra 2020. godine u Spužu.

Optužnicom je predstavljeno da je Zvicer je krajem jula 2020. godine naredio otmicu Hodžića jer je smatrao da je kao jedan od bliskih saradnika prethodno ubijenog Alana Kožara, znao gdje je ovaj skrivao novac i drogu, prenose Vijesti.

"Radoje Zvicer je kao organizator, u vremenu između kraja jula i druge polovine avgusta 2020. godine, okrivljenima Radoju Živkoviću, Milanu Vujotiću, Draganu Kneževiću, Marku Miljkoviću i Veljku Belivuku, naredio da se pronađu i u pogodnoj prilici otmu, a zatim na podmukao način, iz bezobzirne osvete, niskih pobuda - netrpeljivosti i mržnje i radi uspostavljanja prevlasti, liše života pripadnici suprostavljene kriminalne organizacije, Milo Radulović i Damir Hodžić", navodi se u optužnici.

Hodžića je 14. oktobra 2020. godine do mjesta Stanjevića rupa pored Spuža dovezao zet Adis Spahić koji je tog dana ubijen.

Na optužnici pored Zvicera, Živkovića, Vujotića, Kneževića, Miljkovića i Belivuka nalaze se i Marko Miljković, Ratko Živković, Nebojša Janković, Stevan Kraljević, Slobodan Kašćelan, Nenad Kaluđerović, Darko Prelević, Davor Perović, Blagoje Gašić, Dejan Gašić, Nikša Perović, Miloš Radonjić, Vladimir Vučković, Petar Đurović, Rade Garović, Mersudin Čolaković, Marko Kilibarda, Aleksandar Paunović, Nikola Spasojević, Radovan Mujović, Milan Knežević, Aleksandar Dragićević, Zoran Kažić, Aleksandar Ljumović, Borko i Bojan Bešović.