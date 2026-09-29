Demir Ćosović, brat ubijene Alme Ćosović, podnio je Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) krivičnu prijavu protiv vrhovnog državnog tužioca (VDT) Milorada Markovića, koji je ujedno i predsjednik Tužilačkog savjeta.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ćosović je Markovića prijavio zbog postojanja osnova sumnje da je, najmanje od početka juna ove godine, kada je Vrhovno državno tužilaštvo nesporno primilo i dalje proslijedilo prijave i podneske koji su se odnosili na postupanje u predmetu smrti Alme Ćosović (Vuković), pa u produženom trajanju i nakon naknadnih neposrednih obraćanja podnosioca, svjesnim nepreduzimanjem, odnosno propuštanjem da u okviru svojih zakonskih i organizacionih ovlašćenja obezbijedi djelotvornu nadzornu provjeru navoda o ozbiljnim propustima u predmetu, mogao izvršiti zloupotrebu službenog položaja iz člana 416 Krivičnog zakonika Crne Gore i/ili nesavjestan rad u službi iz člana 417 Krivičnog zakonika Crne Gore, odnosno drugo krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, prenosi Dan.

​Kako se navodi u obrazloženju krivične prijave, osnov sumnje naročito vidi u kontinuitetu između dokumentovanog saznanja Vrhovnog državnog tužilaštva o prijavama protiv postupajuće tužiteljke, odlučivanja VDT-a po pritužbi na odbacivanje krivične prijave, kasnijeg neposrednog postupanja Milorada Markovića po zahtjevu za preispitivanje pravne kvalifikacije u predmetu Kt.br.190/25, te potrebe da se utvrdi da li je, uprkos takvom nivou saznanja, sprovedena stvarna i dokumentovana kontrola primjene zakona, sopstvenog obavezujućeg uputstva VDT-a i međunarodnih standarda zaštite žena i djece žrtava nasilja.

Ćosović ističe da prijavom ne prejudicira konačnu krivičnopravnu odgovornost prijavljenog, niti od SDT-a traži da prihvati pravnu ocjenu podnosioca bez sprovedenih provjera.

"Međutim, imajući u vidu dokumentovani kontinuitet saznanja VDT-a i činjenicu da se radi o predmetu nasilja nad ženom sa smrtnim ishodom, uz prisustvo maloljetnog djeteta sa posebnim potrebama, smatram da postoji dovoljno konkretnih činjenica da SDT utvrdi da li je prijavljeni, od trenutka kada je sistem kojim rukovodi nesporno upoznat sa navodima pa nadalje, izvršio nevršenje službene dužnosti, zloupotrijebio ovlašćenja ili nesavjesno postupao na način koji je prouzrokovao štetu ili težu povredu prava oštećenih", naglasio je Ćosović.

Ćosović u prijavi ističe da ​posebno zahtijeva provjeru postupanja u odnosu na maloljetno dijete njegove pokojne sestre.

"Prema dokumentaciji kojom raspolažem, sud je u ranijoj fazi postupka izričito konstatovao da je dijete sa posebnim potrebama bilo prisutno događaju. Istovremeno, porodica je ukazivala da dijete nije dobilo odgovarajući procesni i stručni tretman koji bi odgovarao njegovoj ranjivosti, zdravstvenom stanju i ulozi svjedoka događaja.​ Upravo zato što je uputstvo VDT-a posebno usmjereno na utvrđivanje prisustva djeteta i obazrivo postupanje prema djetetu žrtvi ili svjedoku, potrebno je provjeriti da li je Vrhovno državno tužilaštvo, nakon što je o ovome obaviješteno, ispitalo primjenu sopstvenog uputstva i da li je preduzelo bilo koju radnju radi otklanjanja eventualnih propusta", stoji u prijavi.

Dodaje da suština prijave nije tvrdnja da je vrhovni državni tužilac morao da naredi tačno određenu pravnu kvalifikaciju.

"Suština je da se utvrdi da li je, nakon detaljnog upoznavanja sa konkretnim navodima i dokazima, iskoristio raspoložive mehanizme nadzora i kontrole a, ako nije, zbog čega nije" naglasio je Ćosović.

Ćosović je podsjetio da je protiv postupajuće tužiteljke Radmile Gačević ranije podnio krivičnu prijavu zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja, kao i dopunu krivične prijave, te da je SDT odbacilo obje prijave, uz obrazloženje da nema osnova sumnje da je prijavljena učinila navedeno ili drugo krivično djelo iz nadležnosti SDT-a, prenosi Dan.

Ćosović ukazuje da je u međuvremenu došlo do promjene radnog mjesta pomenute tužiteljke, zbog čega smatra da SDT treba da utvrdi ko je inicirao i ko je odlučivao o toj promjeni, da li je Milorad Marković u postupku učestvovao u svojstvu VDT-a ili predsjednika Tužilačkog savjeta, da li su donosiocima odluke bile poznate prijave i pritužbe koje su se odnosile na njeno postupanje i da li su one na bilo koji način razmatrane prije donošenja odluke.

Ističe da je Vrhovno državno tužilaštvo bilo upoznato sa zahtjevom za preispitivanje pravne kvalifikacije djela i da je u vezi s tim pribavilo izjašnjenje Višeg državnog tužilaštva.

"Zbog toga je potrebno utvrditi da li se postupanje VDT-a završilo samo na pribavljanju tog izjašnjenja, ili je, imajući u vidu ostale navode porodice o mogućim propustima u istrazi, položaju maloljetnog djeteta i primjeni obavezujućeg uputstva VDT-a, izvršena i stvarna nadzorna provjera predmeta", navodi Ćosović i podsjeća da je upravo Marković u oktobru 2024. godine donio obavezujuće uputstvo za postupanje državnih tužilaštava u slučajevima nasilja u porodici ili ​porodičnoj zajednici, piše Dan.

Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je ranije optužnicu protiv Dušana Ramića zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici sa smrtnim ishodom, kao i krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga. On je optužen da je u periodu od 7. do 8. juna 2025. godine nanio teške tjelesne povrede svojoj emotivnoj partnerki Almi Vuković (djevojački Ćosović), od kojih je ona kasnije preminula. Prema navodima iz optužnice, okrivljeni je Ćosović dao da konzumira drogu, nakon čega je, u prisustvu djeteta, fizički nasrnuo na nju.