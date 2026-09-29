,,Beranska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv H.M. (68) iz tog grada, nakon što je pretresom kuće koju koristi pronašla i oduzela osam kilograma duvana, 1.400 ručno pravljenih cigareta, kao i 29 tableta Diazepam bez prateće dokumentacije", saopšteno je iz UP.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Službenici Stanice kriminalističke policije Odjeljenja bezbjednosti Berane, preduzimajući mjere i radnje na suzbijanju nedozvoljene trgovine, a postupajući po naredbi Osnovnog suda u Beranama čije su izdavanje prethodno inicirali, izvršili su pretres porodične kuće i pomoćnih objekata koje koristi H.M. (68) iz Berana. Tom prilikom policijski službenici su pronašli i oduzeli oko osam kilograma rezanog duvana, 1.400 ručno pravljenih cigareta, kao i 29 tableta 'Diazepam', za koje nije pronađena potrebna prateća dokumentacija", ističe se u saopštenju UP.

Kako se navodi u saopštenju, o pronađenoj robi i tabletama upoznat je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, koja je ocijenio da se u konkretnom slučaju u odnosu na pronađeni duvan i cigarete, s obzirom da je lice nezakonito posjedovalo robu čiji je promet ograničen i kontrolisan, stiču bitni elementi krivičnog djela nedozvoljena trgovina.

Nadležni tužilac je, dodaju iz UP, naložio da se protiv H.M. podnese krivična prijava u redovnom postupku.

"U odnosu na pronađene tablete 'Diazepam', o svemu je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji je ocijenio da u konkretnom slučaju nema elemenata krivičnog djela, već da se radi o prekršaju iz oblasti Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga. Protiv H.M. će zbog nedozvoljenog posjedovanja tableta, biti podnijeta prekršajna prijava nadležnom Sudu za prekršaje. Službenici Uprave policije nastavljaju sa preduzimanjem aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i procesuiranje svih oblika nedozvoljene trgovine, kao i drugih protivpravnih ponašanja, u cilju efikasne zaštite bezbjednosti građana", zaključuju iz UP.

"Službenici Stanice kriminalističke policije Odjeljenja bezbjednosti Berane, preduzimajući mjere i radnje na suzbijanju nedozvoljene trgovine, a postupajući po naredbi Osnovnog suda u Beranama čije su izdavanje prethodno inicirali, izvršili su pretres porodične kuće i pomoćnih objekata koje koristi H.M. (68) iz Berana. Tom prilikom policijski službenici su pronašli i oduzeli oko osam kilograma rezanog duvana, 1.400 ručno pravljenih cigareta, kao i 29 tableta 'Diazepam', za koje nije pronađena potrebna prateća dokumentacija", ističe se u saopštenju UP.

Kako se navodi u saopštenju, o pronađenoj robi i tabletama upoznat je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, koja je ocijenio da se u konkretnom slučaju u odnosu na pronađeni duvan i cigarete, s obzirom da je lice nezakonito posjedovalo robu čiji je promet ograničen i kontrolisan, stiču bitni elementi krivičnog djela nedozvoljena trgovina.

Nadležni tužilac je, dodaju iz UP, naložio da se protiv H.M. podnese krivična prijava u redovnom postupku.

"U odnosu na pronađene tablete 'Diazepam', o svemu je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji je ocijenio da u konkretnom slučaju nema elemenata krivičnog djela, već da se radi o prekršaju iz oblasti Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga. Protiv H.M. će zbog nedozvoljenog posjedovanja tableta, biti podnijeta prekršajna prijava nadležnom Sudu za prekršaje. Službenici Uprave policije nastavljaju sa preduzimanjem aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i procesuiranje svih oblika nedozvoljene trgovine, kao i drugih protivpravnih ponašanja, u cilju efikasne zaštite bezbjednosti građana", navodi se.