Budvanska policija, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, podnijela je krivičnu prijavu protiv B.T. (51) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo lažno prijavljivanje.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Kako je saopšteno iz Uprave policije, sumnja se da je B.T. u prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Budva policijskim službenicima lažno prijavio da je nad njim izvršeno krivično djelo falsifikovanje i zloupotreba kreditnih kartica i kartica za bezgotovinsko plaćanje, iako je znao da navedeno krivično djelo nije izvršeno.

"Naime, B.T. je policijskim službenicima prijavio da je njegova kartica za bezgotovinsko plaćanje zloupotrijebljena, te da je putem neovlašćenih transakcija oštećen za ukupan iznos od 3.000 eura, iako se kartica u tom trenutku nalazila kod njega", saopšteno je iz Uprave policije.

Postupajući po prijavi, budvanska policija preduzela je operativno-taktičke mjere i radnje, tokom kojih su došli do saznanja koja ukazuju da je B.T. u jednom kazinu učestvovao u igrama na sreću i lično obavio sporne transakcije.

"Utvrđeno je da je osumnjičeni svoju karticu koristio za plaćanje putem POS terminala, pri čemu je sam unosio PIN kod i odobravao transakcije", zaključuju.

"Naime, B.T. je policijskim službenicima prijavio da je njegova kartica za bezgotovinsko plaćanje zloupotrijebljena, te da je putem neovlašćenih transakcija oštećen za ukupan iznos od 3.000 eura, iako se kartica u tom trenutku nalazila kod njega", saopšteno je iz policije.

Postupajući po prijavi, budvanska policija preduzela je operativno-taktičke mjere i radnje, tokom kojih su došli do saznanja koja ukazuju da je B.T. u jednom kazinu učestvovao u igrama na sreću i lično obavio sporne transakcije.

"Utvrđeno je da je osumnjičeni svoju karticu koristio za plaćanje putem POS terminala, pri čemu je sam unosio PIN kod i odobravao transakcije", saopšteno je.